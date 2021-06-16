Son Dakika: Bilim Kurulu Toplanıyor, Normalleşme Adımları Değişecek mi?

Koronavirüs kapsamında yeni tedbirlerin konuşulacağı bilim kurulu toplantısı bugün video konferans görüşmesi ile yapılacak. Toplantı gündeminde neler olacak? Koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrasında normalleşme süreci incelenecek ve aşılar ile ilgili gelişmeler yaşanacak. Devam eden aşı çalışmaları daha da hızlanacak mı? Hepsi bu akşam bilim kurulu toplantısı sonrasında belli olacak.

Koronavirüs bilim kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün akşam üzeri saat 16.30'da başlayacak. Yapılacak olan toplantı video konferans sistemi ile olacak. Saat 18.30'da bitmesi beklenen toplantının ardından Fahrettin Koca, Youtube üzerinden açıklama yapacak.

Gündemde Normalleşme ve Aşı Durumu Olacak

Bilim Kurulu toplantısında 1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarının faydaları ve zararları masaya yatırılacak. Ayrıca toplantıda mevcut aşı durumunun stoğu ile hangi yaş aşı gruplarının hızlandırılacağı belli olacak. Kurul toplantı sonrasında aldığı kararlar ile, kademeli normalleşmeye ilişkin de değerlendirmeler yapacak. Bu durumda yeni normalleşme adımları söylenecek. Özellikle Pazar günleri olan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması bekleniyor.

Bilim Kurulu günlük vaka sayısının 5000 altına inmesi ve bir daha çıkmaması için yeni adımlar oluşturacak. Toplantı 16.30'da başlayacak ve yaklaşık iki saat sürecek. 18.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaparak, toplantının değerlendirmesini kamuoyuna sunacak.