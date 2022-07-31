Son dakika: Başvuru yapan alacak! Ziraat Bankası 0.87 faizle kredi vermeye başladı

Kamu bankası Ziraat bankası üzerinden yapılan yeni kredi kampanyasında 0.87 faizle kredi ile ilgili detaylar belli oldu. Ziraat bankası kredi alacak kişilerin şartlarına uygun olması durumunda 0.87 faizle kredi verecektir. Başvuru yapacak olan kişiler bireysel müşteri olması istenmektedir.

Son zamanlarda yaptığı kampanyalar ile gündemden düşmeyen Ziraat bankası yeni kampanyasını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içinde sonuç vererek kredi imkanı sunacak olan Ziraat Bankası 0.87 faizli kredilerde sadece 5000 TL'ye kadar işlem yapacak. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen başvurunuzu yaparak sizlerde 0.87 faizle kredi alabileceksiniz.

Ziraat bankası düşük faizli kredi için 5000 TL'ye kadar onay verirken bu kredileri alacak kişilerin bankadan daha önce kredi almış olmasını istiyor. Ayrıca kredi alacak kişilerin daha önceden bankadan hesabı varsa veya maaş müşterisi olması durumunda da kredi alabileceklerdir.

Ziraat bankası üzerinden özellikle emekli maaşı alan vatandaşlarda bu kredi kampanyasından yararlanıyor. 0.87 faiz haricinde bankadan 1.99 faizlerle de ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Bu krediler ise tüm bireysel müşterilere verilmektedir.

Başvuru yapmak istiyorsanız, Ziraat bankası resmi internet sitesi ve Ziraat mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. 5000 TL üzerinde kredi ihtiyacınız varsa ayrıca bankalara giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte de kredi alabileceksiniz. 0.87 ve 1.99 faizli kredi için bankanın resmi internet sitesine girerek de işlem yapabileceksiniz.

Ziraat bankası haricinde diğer kamu bankalarının da bu krediler ile ilgili detaylı çalışmalar yaptığını söylemek istiyoruz. Sadece bu banka değil Halkbank üzerinden de internet bankacılığı kullanan vatandaşlar 7 gün 24 saat kredi başvurusunda bulunabilmektedirler.