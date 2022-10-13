Son Dakika: Bankamatik Kartınıza Ödeme Veriliyor! 22.000 TL'ye Kadar Bankamatik Kartınızı Kontrol Ederek Ödeme Alın

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için 22000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başladığı açıklandı. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden ve sigortalı olarak çalışıyor olan maaşlar üzerinden ödemeler gerçekleştirilmektedir.

22000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin aşağıdaki bankalar üzerinden, bankamatik hesabı olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde kredi işlemlerini yapabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmek için yapacağınız bu kredi başvurularında özellikle emekli olan kişilerin altı çizilerek, düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi verileceği açıklandı.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kredi kampanyası, sizleri, Akbank Direkt uygulaması üzerinden verilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurularda, nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredinize hesaplarınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan tüm vatandaşları, belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde kredi işlemleri sunulmaktadır. Telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli.

DENİZBANK

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, 22000 TL ödeme almak istiyorlarsa bu bankadaki bankamatik kartı hesapları üzerinden hemen internet şifresi oluşturup, Denizbank, mobil uygulamasına giriş yapması isteniyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, düşük faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapılıyor. Denizbank, cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra cebimde kredi numarası olan 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır.