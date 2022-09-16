Son Dakika: Bankamatik Kartınıza İade ve Ödeme Verilecek: 60.000 TL Ödeme Alın...

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 60.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında sizler de 60.000 TL kredi ödemesi Almak istiyorsanız bu iki bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarınızı ödemeler yatırabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireylerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması ile birlikte ayrıca banka kredi puanlarının 1500 ve üzerinde olması da istenmektedir.

Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların özellikle bireysel müşteri olmaları durumunda 60.000 TL kredi onayı almaları ile birlikte 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğini ve bu kredilerde ilk taksit ödemelerinde de 90 gün erteleme yapabileceğini söyleyebiliriz.

Nakit ihtiyacı olan ve başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde verilecek olan kredi sonucu ile birlikte hemen aynı gün içinde hesapları ödemeler yatırılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak bankanın mobil uygulamasına girerek veya internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi alabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlara sms ile başvuru yapmaları için şu şekilde işlem yapılıyor. Bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına gönderin.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise t.c kimlik numarasını 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Finansbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek Kredi kullanacak olan kişilerin internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de ihtiyaç kredisi vereceğini söyleyebiliriz.