Son Dakika: Bankamatik Kartınıza 20.000 TL Ödeme Yatmış Olabilir!

Son zamanlarda yaşanan nakit sıkıntıları yüzünden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar, bankalar üzerinden kredi imkanından faydalanmak istemektedir. Yapılacak olan başvurular ile birlikte kişilerin kimlik numaraları üzerinden değerlendirmeler yapılır ve bu şekilde kredi imkanları sağlanır. 20000 TL kadar ihtiyacı olan vatandaşlar için bankamatik kartına ödeme verecek olan Yapı Kredi Bankası da yapmış olduğu bu kampanyanın detaylarına internet sitesinden paylaştı.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların bankamatik hesabı olması durumunda, şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceği haberi geldi. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası, SMS ile kredi kampanyasına katılmak mümkün!

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa, banka'nın 44 11 numarasına mesaj atması gerekiyor. Büyük harflerle, Bireysel boşluk TC Kimlik No boşluk Aylık Gelir yazarak bu mesaja 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası, SMS ile kredi servisine başvuru yapmış olacaksınız. Yapmış olduğunuz kredi başvurusundan sonra sizlere 5 dakika içerisinde sonuç gelir olup, onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri, mesajına gönderirler.

Bankamatik kartı olan ve 20.000 TL'ye kadar kendi hesabına para ödemesi almak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası müşterisi olması ve bu müşteri hesabı üzerinden bir internet şifresi oluşturması gerekiyor. İnternet bankacılığı uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar yapmış oldukları bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak da işlem yapabilmektedir. ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa, 20000 TL'ye kadar hemen onay alabilmektedir. Ayrıca banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.