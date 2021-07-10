Son Dakika Bankamatik Kartı Olanlara Müjde Geldi, Hesabınıza 15000 TL Yatacak, 3 Banka Birleşti

Pandemi döneminde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların, para bulmak için ilk tercih ettiği kurum bankalar olmaktadır. Bankalar üzerinden belirli kampanyalara katılarak, peşin veya taksitli kredi imkanları sunulmaktadır. Sizlerde eğer acil nakit para ihtiyacınız varsa, bu para ihtiyaçları için belirli zamanlarda bankaların yaptıkları uygun kampanyalara katılabilir ve hemen kredi kullanarak bu durumu dengeleyebilirsiniz. Para bulmak için başvuru yapacak olan kişiler için yeni bir kampanya başladı. Bu kampanyada bankamatik kartı olan vatandaşlara 15000 TL hesaplarına yatırılacak. Üstelik bu yatırılan para 36 ay vadeli olarak 3 ay ertelemeli hesaplara yatacak. Verilen bu kredi için kollarını sıvayan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank oldu. Bu üç kamu bankası birleşerek aynı kredi kampanyasını resmen başlattı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan 15000 TL Kredi

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyaya daha sonra Vakıfbank ve Halkbank'ta eklendi. Bankalar 15000 TL'ye kadar müşterisi olan kişilerin hesaplarına nakit para yatıracaklar. Hangi bankadan kredi başvurusu yapacaksanız, bu banka hesabınızın olması yeterli olacaktır. Dilerseniz internet sitesinden dilerseniz mobil bankacılık üzerinden dilerseniz de ATM'lerden bu kredileri kullanabileceksiniz. 15000 TL kredi kullandığınızda 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli de bu kredileri hesaplarınıza atabileceksiniz.

Kredi Şartları ve Başvuru Aşamaları Belli Oldu!

Üç kamu bankasının vermiş olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte, 15000 TL'ye kadar olan kredilerde, bazı şartlar aranacak. Kredi kullanacak olan kişinin banka sicilinin temiz olması gerekiyor. Banka sicili temiz olmayan kişiler, onaylı kredi kullanamazlar. Bankalardan ödemekte olduğunuz kredi ve kredi kartı borçları da varsa, bu borçlarınızı da güncel borç ödemesini yapmanız gerekmektedir. Üç kamu bankası üzerinden verilen bu kredi desteklerini alabilmek için ayrıca hesaplarınızda haciz, bloke olmaması da gerekiyor.

Çalışan kişilerin sigortalı iş yerlerinde çalışıyor olması, emekli olan kişilerin de emekli maaşlarını kamu bankalarından alması durumunda kredi başvurusu yapılabilecektir. Pandemi dönemi ile birlikte, başlatılan bu kredi başvurularını bankanın internet bankacılığına girerek başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca ATM üzerinden de kredi başvurusu yapma imkanınız vardır. ATM üzerinden kartınızı banka ATM'sine yerleştirin ve buradan krediler menüsü üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapın. Onaylanan krediniz hemen hesabınıza yatarsa, ATM üzerinden belirtilen limit kadar para çekme işlemlerini yapabileceksiniz.