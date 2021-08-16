Son Dakika: Bankamatik Kartı Olanlara, 6500 TL Ödeme Yapılacak, ATM Ödemesi Başladı, 5 Banka Birleşti

5 bankadan 6500 TL kimlik ve kredi kampanyası başladı. 6500 liraya kadar sadece kimliğinizi vererek kredi kullanabiliyorsunuz. Gelir belgesiz olarak verilecek bu kredileri veren 5 bankanın kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? Bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

6500 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilerin bazı şartları da uygun olması gerekiyor. Kredi kullanacak olan kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda işlem yapacağını söyleyebiliriz. 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz.

36 ay vadeye kadar alacağınız bu krediler de ilk kredi ödemesini de 3 ay ertelemeli yapabiliyorsunuz. 6500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler bankalarda sıkıntısı varsa onay alamazlar ve kimlikle kredi kullanamazlar. Şimdi sizlere kredi alacağınız 5 Banka hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

1- Denizbank 6500 TL ihtiyaç kredisi

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacaksınız KREDİM yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 32/80 numarasına gönderin. 6500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurunuzu bu şekilde yapabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı bulunmaktadır. Denizbank 6500 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığımızda bankalar sizlere anında sonuç verir ve bu kredi en yakın banka şubesinden kimlikle kullanabilirsiniz.

2- Akbank 6500 TL kredi başvurusu

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan 6500 TL'ye kadar krediyi şubeye gitmeden kullanabiliyor. Eğer bu bankada hesabınız varsa bu işlemi yapabilirsiniz. Hesabı olmayan müşteriler ise cep telefonundan SMS atarak Kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 44 25 Numarasını gönderin. 5 dakika içerisinde ne kadar onay aldığınızı mesajı sizlere gelecektir.

3- Aktif Bank 6500 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Aktif Bank üzerinden de resmi internet sitesini kullanarak veya bankanın SMS servisini kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. 6500 TL'ye kadar kimlik ve kredi onayı alacağınızı bankadan kredinizi ev veya iş adresinizde kullanırsınız. Cep telefonunda Mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 30 50 Numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde kredi cevabı gelecek ve sizi genel müdürlükten arayarak kredinizi nasıl kullanacağınız dan bahsedeceklerdir..

4- ING Bank 6500 TL kredi başvurusu

Resmi internet sitesine girerek ING Bank'ın 6500 TL kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. 36 ay vadeli olarak verilen krediler de banka kredi notuna göre faiz oranı uygulamaktadır. 6500 TL kredi başvurusu yaptığınızda onay aldığınız zaman size ne kadar faiz oranı ile işlem yapacağını söylerler. ING Bank mobil uygulamasını kullanarak da kredi kullanabilirsiniz.

5- İş Bankası 6500 TL kredi başvurusu

İş Bankası üzerinden 6500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kredi banka şubelerinden ve banka internet sitesinden veriliyor. Ayrıca İşbank ATM'si ve müşteri hizmetleri numarasını arayarak da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Onay aldıktan sonra kredinizi sadece kimlikle kullanacaksınız. İş Bankası hesabı olan müşteriler ise İş Cep uygulamasına girerek buradan kredi başvurusunu yaparak şubelere gitmeden kredi kullanabilirler.