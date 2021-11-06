Son dakika bankamatik kartı olanlara 5000 TL ödeme yapılacak, 5 banka birleşti Bankamatik kartı kullanan kişilere 5000 TL'ye kadar Ödeme yapacak olan 5 banka son dakika kampanyasını duyurdu. Sizlerde faal olarak bankamatik kartı kullanıyorsanız bankalardan başvuru yaparak 5000 TL'ye kadar ödeme alabilir ve bu parayı acil ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz. Bankamatik kartı kullanan kişiler 5000 TL ödeme almak istiyorlarsa kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda banka şubelerine gitmeden de kredi kullanabilir. Kampanya yapan 5 bankanın başvuru aşamaları şu şekilde...

Fibabanka 5000 TL kredi başvurusu

Fibabanka son zamanlarda yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte internet ve televizyon reklamlarında karşımıza çıkıyor. Fibabanka üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler cep telefonlarında mesaj atarak hemen işlem yapabilir. T.c. kimlik numaranızı 3422 numarasına gönderirseniz bu bankadan ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.

ING bank 5000 TL kredi başvurusu

ING bank'ta bankamatik kartı olan müşterilere 5000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu. banka kendi yapmış olduğu kampanyada ING bank müşterisi olan kişilere ING mobil uygulaması üzerinden mini Kredi adında bir kredi veriyor. Ayrıca ben kadın resmi internet sitesine girerek buradan da 5000 TL için ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

İş Bankası 5000 TL kredi başvurusu

İş Bankası üzerinden bankamatik kartı kullanıyorsanız banka şubelerine gitmeden iş cep uygulamasından hemen 5000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası kredi politikalarına uygun olan müşteriler 5000 TL 36 ay vadeli krediyi hafta sonu olsa bile onay alarak hesaba yatırabilir. 36 ay vadeli verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı İş Bankası sunuyor.

Ziraat Bankası 5000 TL kredi ödemesi

Devlet bankası olan ve düşük faiz ile kredi kullanmak isteyen kişilerin ilk tercih ettiği banka olan Ziraat Bankası kendi bankası'nda hesabı olan müşterilere mobil uygulama üzerinden 5000 TL kredi ödemesi veriyor. Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanıyorsanız hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

TEB Bankası 5000 TL kredi ödemesi

Kampanya yapan bankalardan bir tanesi TEB Bankası oluyor. 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan bu banka banka şubelerinden banka internet sitesinden ve mobil uygulama üzerinden kredi kullandırıyor. Ayrıca bankanın sms kredi servisi olan 4466 numarasına t.c. kimlik numaranızı göndererek de kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.