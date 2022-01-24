Son Dakika: Bankamatik Kartı Olan 30 Bin TL Alacak! Belli oldu

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde bankamatik kartı üzerindeki hesap üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Son dakika haberine göre bankamatik kartı kullanan vatandaşlar banka kredi notu uygun olması durumunda 30 bin TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olmanız gerekmektedir.

Kampanya başlatan kamu bankaları ve özel bankaları tarafından sizlerde bu işlemleri yaparak Kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir kredi onayı almanız ile birlikte de hızlı bir şekilde Kredi kullanımınızı yapabilirsiniz. Kampanyayı başlatan bankaların başında gelen DenizBank SMS ile ve internet bankacılığını kullanan vatandaşlar için beş dakika içerisinde kredi sonucu vereceğini açıkladı.

DenizBank SMS ile kredi başvurusu

Bankamatik kartı olan vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek SMS atarak Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Denizbank ihtiyaç kredisi için cep telefonunuzu Mesaj kısmına girdikten sonra kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Beş dakika içerisinde Kredi sonucu cevabı gelecek onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında sizlere bilgi verilecek.

30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Denizbank üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte masrafsız ve gelir belgesiz olarak Kredi alabilmek için Denizbank mobil uygulamasından da başvuru yapabiliyor.

Denizbank mobil uygulamasını kullanabilmeniz için banka müşterisi olmanız ve banka müşteri hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekmektedir.

Qnb Finansbank'tan 30 bin TL'ye kadar nakit kredi

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 30 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, başvuru yapmak için denizbank'ta olduğu gibi SMS ile kredi başvurusu yapabiliyor. Qnb Finansbank üzerinden nakit kredi başvurusu için cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek kimlik numaranızı yazınız ve bu mesajı 5030 numarasına gönderiniz.

Cep telefonunuz üzerinden gönderilecek olan mesaj sonrasında size hızlı bir şekilde sizlere Kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutar kadar kredi hesaba yatacak.

Bankamatik kartıNA 30 bin TL'ye kadar ödeme halama girmek için ayrıca Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank İş Bankası Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası HSBC bankası gibi bankalardan da kredi başvurusu yapabilirsiniz.