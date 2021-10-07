Son Dakika: Bankalardan Emekliklere Kredi Yardımı Başladı, Şartlar Çok Uygun

Gerek devlet bankaları olsun gerek özel bankalar olsun emeklilere kredi seçenekleri sunmaya devam ediyor. İster ev alacak olsunlar ister araba alacak olsunlar isterlerse de ihtiyaç kredisine başvuru yapacak olsunlar bankalar uygun faiz oranları ve ekstra avantajlar ile emeklilere kredi veriyor. Bankalar kredi türüne ve aldığınız maaşa bağlı olarak 500.000 TL’ye kadar kredi imkanları sunuyor.

Emekliye Kredi Şartları Neler?

Bankalar emeklilere kredi vermek için bazı şartlar arıyor. Genellikle bu şartların başında maaş miktarları ve hayat sigortası geliyor. Bunun yanında belli yaşın üstündeki vatandaşlar için ekstra şartlar da aranabiliyor. Bunun yanında bankalar genel olarak kredi verirken baktıkları şartlara bakıyorlar. Kredi notunuz emeklilikte de kredi çekmek için önemli noktalardan birisi oluyor. Yine bankalar bazı durumlarda kredi çekmek için kefil gibi ekstra şartlar da sunabiliyor. Şartları karşılamamanız durumunda bankaların kredi başvurunuzu iptal edebileceğini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Emeklilik Maaşı Alanlara Özel Fırsatlar

Banklar emeklilik maaşlarını kendilerinden alanlara ekstra imkanlar sunabiliyor. Promosyon ödemelerinin yanında daha uygun faiz oranları, 3 aya varan erteleme imkanları, daha uzun vade seçenekleri bu sunduğu avantajların başında geliyor. Bu nedenle emeklilik döneminizde kredi çekmeye karar verişeniz öncelikle emeklilik maaşınızı aldığınız bankaya uğramanızda ve buradan teklif almanızda büyük fayda bulunuyor.

Bunun yanında emeklilere yine evlerinden çıkmadan gerek mobil şube gerek bireysel internet şubeleri gerekse de telefon üzerinden kredi başvurusu imkânı veriliyor. Emekli olan vatandaşların ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılaması, uygun faiz ve vade oranları ile kredi çekmesi için bankalar birçok imkân sunuyor.

Bunun yanında bazı bankalar tahsis ücreti, dosya masrafı gibi masrafları da emekli ve müşteri olan kişilerden almaya biliyor. Bankaların emeklilere özel sunduğu avantajlar değişiyor. Özellikle emekli maaşlarını da kendilerinden alan müşterilerine bankalar özel fırsatlar sunabiliyor. Aldıkları maaş miktarı ve müşterilerine göre farklı faiz oranları veya vade süreleri de sunabiliyor.

Kolay Başvuru İmkânı

Bunun yanında bankalar emeklilere bir kolaylığı da başvuru sırasında sunuyor. İster internet üzerinden ister telefon üzerinden isterseniz bir sms ile kolaylıkla başvuru sağlayabiliyorsunuz. Kredi başvurunuz kabul edilmesi durumunda paranız anında hesabınıza yatırılıyor. Bunun yanında şubeler üzerinden başvuru seçeneği de tabii ki bulunuyor.