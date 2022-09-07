Son dakika! Bankalardan 40.000 TL ödeme haberi geldi, Son Şans SMS ile verilecek

Bankalardan duyuru geldi. Oturduğunuz yerden 40 bin lira almak mümkün. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere sevindirici haber var. Konu ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyoruz…

Oturduğunuz yerden mesaj atarak 40 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Bankalar konu ile ilgili duyuruyu yaptı. Kredi haberlerini duyuran bankalar uygun faiz oranları ile kredi kullandıracak. SMS atılarak 40 bin liraya kadar kredi kullanmak isteyen müşterilerin kredi notunun 1300 ve üzeri olması gerekir. Mesaj ile başvuru yapacak olanlar için başvuru şartları ayrıca kredi sicillerine göre değişebiliyor. Şayet bankalar ile aranızda sorun varsa kredi onayı alamazsınız. Avukatlık veya kara listeye girmiş olan müşteriler kredi kullanma konusunda sorun yaşayabilirler. Alınacak olan kredileri istediğiniz ihtiyacınızı göre kullanabilirsiniz.

TEB SMS ile 40.000 TL Kredi Başvurusu

Sms atılarak 40 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Başvuru yapmak için cep telefonundan mesaj atmak için TC kimlik numarası yazılarak 44 66 nolu numaraya gönderilir. Atılan mesajdan kısa bir süre sonra banka kredi sonucunu mesaj ile sizlere bildirir. Kredi onayı alınması halinde en yakın banka şubesine gidilerek 36 ay vadeli kredi kullanılabilir. TEB Bankası kredi başvurusunda bulunan kişilere onay almaları halinde internet bankacılığı kullanarak online mobil uygulama üzerinden de krediyi kullanabilir.

Akbank, SMS ile 40.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar SMS atarak kredi onayı alabilir. 40 bin liraya kadar olan tutar için 36 ay vade imkânı tanınıyor. Kredi notu 1300 ve üzeri ise cep telefonundan girilerek mesaj kısmına kredi yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası yazılıp 44 25 nolu numaraya gönderilebilir.

Bu şekilde mesaj gönderen kişilere Akbank kısa sürede geri dönüş yaparak kredi sonucunu bildiriyor. Kredi sonucu olumlu olmasının ardından en yakın banka şubesinden ya da internet bankacılığı üzerinden kredi kullanılabilir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapıldığında 36 vade ile birlikte düşük faiz oranları bulunmaktadır.