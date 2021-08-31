Son Dakika, Bankalarda 1100 TL Ödeme Yapıyor, Başvuru Şartları Belli Oldu. Son dakika olarak bankalar üzerinden 1100 TL ödeme alabilirsiniz. Başvuru yaparak hemen onay alabilirsiniz. İşte detaylar...

Bankalar üzerinden 1100 TL'ye kadar ödeme almak isteyenler, belirli şartlara uygun olması durumunda hemen hesaplarına bu parayı nakit avans olarak atabileceklerdir. 1100 TL ve üzerinde para ihtiyaçlarınız için bankalardan başvuru yaparak artı para alabileceksiniz. Ülkemizde bulunan kamu ve özel bankaları bu kampanyaları yapıyor. Kişilerin kredi notuna ve kredi siciline bakarak verilecek olan bu destek kampanyalarında başvuru yapacak olan kişilere hemen sonuç veriliyor. Sizlerde banka hesabı kullanıyorsanız, bankalardan 1100 TL ödeme alabilirsiniz.

Denizbank 1100 TL Ödeme Başvurusu

Denizbank üzerinden 1100 TL ödeme almak isteyenler, başvuruyu kurtaran hesap üzerinden yapmaları gerekiyor. Kurtaran yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına gönderin. Hesabınız üzerinden yapacağınız bu başvuru sonrasında sizlere hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre 1100 TL ödeme hesabınıza yatacak. 1100 TL ödeme almak isteyenler, belirlenen bu şartlara uygun olmaları durumunda hemen hesaplarında artı para olarak nakit görecek. Denizbank hesabı olan kişiler, denizbank mobil uygulaması üzerinden de KMH başvurusu yapabilir.

Akbank 1100 TL Ödeme Başvurusu

Akbank artı para hizmetine başvuru yapmak istiyorsanız, kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu uygun olan kişiler, 1200 ve üzerinde kredi notu ile birlikte, Akbank direkt uygulamasına girerek buradan 1100 TL ödeme başvurusunu yapabilirsiniz. Akbank kendi hesabınız üzerinden vereceği bu kampanyaya katılmak isteyenlere, hemen sonuç verecektir. 1100 TL ve üzerinde de ödeme alabilirsiniz. Verilen bu para size artı para olarak yatacak ve artı para olarak kullanım sağlayacaksınız. İstediğiniz zaman istediğiniz ATM'den çekebilir, internet üzerinden bu paranın harcamasını yapabilirsiniz.

Bu iki banka haricindeki tüm bankalarda 1100 TL ödeme yapıyor. 1100 TL ödeme almak isteyenler, kendi bankası üzerinden mobil uygulamaya girebilir ve buradan başvurusunu yaparak artı para başvurusunda bulunabilir.