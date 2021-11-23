Son Dakika Banka Sistemleri çöktü! Banka sistemi neden çöktü?

Türkiye'de buz gibi bir salı günü! Doların bir günde 11 TL'den 13.45 fırlaması, Altın rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte Türkiye'de bir çok bankanın bankacılık sistemi çöktü!

İlk olarak Yapıkredi çöktü!

Bankacılık sisteminde ilk olarak Yapı kredi çöktü! Yapı kredi bankası kısa sürede bankacılık sisteminin çöktüğünü kabul etti ve düzeltmeye başladı. Yapı kredi bankası sonrası bir çok bankacılık sisteminde yavaşlamalar var!

23 Kasım 2021 Bankacılık sistemine ne oldu?

Türkiye Dolar ve Euro artmasıyla birlikte vatandaşlarla mobil bankacılık sistemine akın etti. Bir çok bankacılık sistemi ve bankacılık sitesi çöktü! Hal böyle olunca Doları altını almak isteyen de yüksekten bozdurmak isteyen de işlemlerini yapamadı.

23 Kasım 2021 tarihinde hangi bankalar çöktü!

İlk gelen belirlemelere göre QNB Finansbank, Yapı kredi, Garanti Bankası, İş Bankası ve Fibabanka bankacılık sisteminde aksamalar yaşandığı öğrenildi.