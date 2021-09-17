Son Dakika: Banka Kartı Olan Kişilere 35.000 TL Ödeme Onaylandı, İşte Detaylar ve Bankalar

Son dakika. Banka kartı olan kişilere limit yükseldi. 35 bin TL'ye kadar onay verilecek. ATM kartı kullanan kişilere bankalar üzerinden 35 bin TL'ye kadar hemen onaylı krediler kullandırılacak. 35.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka hesabı olması ve bu banka hesapları üzerinden bankamatik kartı kullanması durumunda kredi onayı alarak tüm krediyi bu hesabı aktarabilecek. 35.000 TL'ye kadar verilecek olan bu krediler de internet üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankaların belirlediği Kredi politikalarına uygun olması durumunda hemen onay alabilecekler. 36 ay vadeli olarak verilen bu kredilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de ilk kredi taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapmanızdır.

35.000 TL'ye kadar kredi kullanmak için şartlar nelerdir?

35.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması ve banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması şarttır. 35.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli kredi başvurusu bu şartlara uygun olmanız durumunda bankanın internet bankacılığı üzerinden veya vermiş olduğu sms kredi servisi üzerinden yapabileceksiniz. Bankamatik kartı olan kişiler Kredi başvurularını yaptıktan sonra 10 dakika içerisinde Kredi sonucu gelecek ve onaylanan krediyi de aynı gün içerisinde kullanabilecek.

Akbank'tan hesabı olan kişilere hemen onaylı 35.000 TL Akbank direkt kredisi...

Akbank kendi bankası'nda hesabı olan müşterilere internet bankacılığı şifresi almaları durumunda Akbank direkt uygulaması üzerinden 35.000 TL'ye kadar kredi onayı veriyor. Akbank direkt uygulamasına girerek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığı şifreniz ile birlikte giriş yaparak 35 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 35.000 TL'ye kadar yapmış olduğumuz ihtiyaç kredisi başvurusunda kredi onayı alacak olan kişiler hemen onaylı tutarı Akbank hesaplarına aktaracaklardır.

DenizBank'tan hem sms ile hem de internet üzerinden 35.000 TL ihtiyaç kredisi...

DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşterilerine 35 bin TL'ye kadar hemen olaylı Kredi vereceğini duyurdu. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak bu mesaja 3280 numarasını gönderin. 3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizleri hızlı bir şekilde Kredi sonucunu verecek bunlarla tutar kadar kreminizi de hemen banka hesabınıza aktaracaksınız. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek buradan da kredi başvurusu yapabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden de hemen onay alabilirsiniz.