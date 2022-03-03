Son Dakika: Banka Hesaplarına 8000 TL Geliyor

Herkesin umut ile beklemiş olduğu haberler gelmeye devam ediyor. Banka hesaplarına 8000 TL yatıyor. Peki nasıl? Bu haberi merak ettiyseniz sizler de yazımıza göz atmayı unutmayın.

Ekonomik sıkıntılar ile uğraşan vatandaşa bankalardan sevindirici bir haber geldi. Düşük faizli ve ödeme kolaylığında da sıkıntı çıkmayacak bir fırsat geliyor. Bu fırsata göre nakit ihtiyacı bulunan milyonlarca vatandaşa profesyonel bir destek geliyor. Bankalar vatandaşlara nakit avans ve kredi kapsamında 8000 TL yatıracak.

Bu ödemeyi almak isteyen vatandaşların Garanti Bankası, İş Bankası ve Ziraat Bankası müşterisi olması bekleniyor. Bu vatandaşlar ilgili nakit ihtiyacı için bu bankaların bireysel müşterisi olsun yeterli. Şubeye gitmeye gerek kalmadan internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden nakit kampanyası kullanabilme kolaylığı geliyor. Bununla birlikte onaylanan bu tutar anında banka hesaplarına yansıtılıyor. Müşteriler de bankaya gitmeden direkt banka hesaplarında bu miktarı görebiliyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan sunulan kredi için başvurular başladı.

Gelir belgesine gerek bulunmuyor. Bankanın maaşlı müşterisi olmaya da gerek olmadan, bireysel müşteri olmak yeterli olabiliyor.

Garanti BBVA 8000 TL Kampanyası

Garanti BBVA müşterileri 8000 TL kampanyasından yararlanabilecek. Bunun için nakit kullanmasına olanak tanınacak. Maksimum 36 ay vadeleme hakkı bulunuyor. Bunun dışında isterse müşteriler taksitleri hemen o ilk aydan ödeyebiliyor. İstemezlerse üç ay ertelemeli şekilde nakitleri kullanabiliyor. Şimdi alıyor, üç ay sonra ilk taksiti ödemeye başlıyor. Bu gibi avantajlar da müşteriler için kaçırılmaz fırsatlar olarak ortaya çıkıyor.

Ziraat Bankası 8000 TL Kampanyası

8000 TL nakit kampanyasını sunan bir başka banka da Ziraat bankası oluyor. Belge olmadan direkt Ziraat Bankası bireysel müşterileri internet aracılığı ile bu nakit kampanyası başvurusunda bulunabiliyor. Uygun ve düşük faiz imkanı ile birlikte maksimum 36 aya varan vadeler ile taksitlendirme imkanı bulunuyor. Üç ay ertelemeli ödeme şekli Ziraat Bankasında’ da bulunuyor.

İş Bankası 8000 TL Kampanyası

İş Bankası 8000 TL kampanyasına başvurmak için İş Cep mobil ya da internet bankacılığı kullanılabiliyor. Bütün bunlara bakılınca güvenilir nakit ihtiyacını karşılamanın kolay bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. 7/24 olarak online şekilde başvuru yapmak mümkün. Banka hesabınız hangisinde ise, sizler de nakit ihtiyacını bu üç bankadan birinden karşılayabilirsiniz.