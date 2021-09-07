Son Dakika Banka Haberi: 15000 TL Faizsiz Kredi Veriliyor, Bilmeyenler Var

Son dakika haberi: 15 bin TL'ye kadar faizsiz nakit ödemesi yapılacak. Bankalar üzerinden 15 bin TL'ye kadar faizsiz nakit ödemesi almak istiyorsanız katılım bankaları üzerinden yapılan bu kampanyalara katılabilirsiniz.

15 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

15 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler katılım bankaları üzerinden faiz yerine kar payı oranları ile krediler alacak. Bankalardan kredi almak isteyen kişiler faizsiz olarak işlem yapmak istiyorlarsa katılım bankaları üzerinden tüm bankacılık işlemlerini yapabildikleri gibi Kredi işlemlerinde de faizsiz olarak işlemler yapacaklardır. Sizlerde faizsiz işlem yapmak istiyorsanız ülkemizde bulunan 6 adet katılım Bankası üzerinden işlem yapabilirsiniz..

Faizsiz kredi almak için şartlar nelerdir?

Faizsiz kredi kullanmak isteyen kişilerin banka politikalarına uygun olması gerekiyor. Sizlerde eğer faizsiz kredi kullanmak istiyorsanız bankalar üzerinden kredi notunun uygun olmalı ve kredi siciliniz de herhangi bir sıkıntı olmaması gerekmektedir. Banka kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay alamazlar.

Kredi kullanacak olan kişi eğer sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsa En az 1 yıldır aynı işyerinde sigortalı olması gerekmektedir. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını Bu banka üzerinden alması gerekiyor. Katılım bankaları yapmış oldukları bu kampanyalarda müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. Katılım bankaları üzerinden kredi almak için başvurular şu şekildedir...

Albaraka Türk katılım Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

15 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanacak olan kişilere Albaraka Türk katılım Bankası hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir. Albaraka Türk katılım Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilir. Bu şekilde yapmış olduğunuz Kredi başvurularında banka hızlı bir şekilde kredi onayı verecek onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içerisinde kullandıracaktır.

Kuveyt Türk katılım Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Kuveyt Türk katılım Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirler. Kredi başvurusu yaptığı zaman banka değerlendirmeyi sizin t.c. kimlik numaranız üzerinden yapılacak ve onaylanan kredilerde faizsiz olarak işlem yapacaksınız. Faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler bu iki banka haricinde Türkiye finans katılım Bankası, Emlak katılım Bankası Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden de faizsiz krediler kullanabilirler.