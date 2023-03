Son dakika: Bank Of America doların seçim sonrasında kaç TL olacağını açıkladı! Vatandaşlar dövizcilere akın etti!

Son dakika: Vatandaşlar dövizcilere akın etti! Bank Of America doların seçim sonrasında kaç TL olacağını açıkladı! Bank of America (BofA) son dakika açıklamasında, Türk lirasında adil değer paylaşımının yapıldığı ve seçimlerden sonra doların yüzde 25'e varan seviyede artabileceği yönünde bir değerlendirme yaptı. Ekonomistler tarafından hazırlanan raporda Türkiye ekonomisinde yeniden dengeleme ihtiyacı olduğu belirtildi ve finansal konularda sıkılaşmanın gerektiği ifade edildi. Bu makalede, Bank of America'nın son dakika açıklamasında yer alan bilgileri ele alarak, doların seçimlerden sonra ne olacağına dair detaylı bir analiz yapacağız.

Doların Adil Değeri 24 Lira

BofA tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'deki cari denge rakamları uzun vadeli normlarla karşılaştırıldığında, Dolar/TL'nin adil değeri 24 lira olarak belirlendi. Ancak raporda, para birimlerinin sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem gördüğüne dikkat çekilerek, Dolar/TL'nin bu seviyenin üzerine de çıkabileceği belirtildi. Bu nedenle, ekonomistlerin seçim sonrasında doların yüzde 15 ila 25 arasında artacağı tahmininde bulunduğu açıklandı.

TL'nin Değeri

Ekonomistler, Türk lirasının olması gerekenden daha değerli olduğunu belirtiyorlar. Bu nedenle, politika faizlerinin yüzde 50'lere kadar çıkarılması ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelere çıkması gerektiğine işaret ediyorlar. Ayrıca, BofA'nın raporunda yer alan açıklamada, seçimi kim kazanırsa kazansın, ekonomide dengelenme için dolar/TL'de yüzde 15 ila yüzde 25 artış gerektiği tahmin ediliyor.

Dolar Kaç TL?

Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre, dolar kurunun ne olacağına dair net bir tahmin yapılamıyor. Ancak BofA'nın açıklaması, dolar kurunun seçim sonrasında yükselebileceği yönünde bir işaret veriyor. Dolar kurunun TL karşısındaki seyrini yakından takip etmek ve yatırımcıların da bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor.

Türkiye Ekonomisi İçin Yapılması Gerekenler

Türkiye ekonomisinde yeniden dengeleme ihtiyacı olduğunu söyleyen BofA, finansal konularda sıkılaşmanın önemli olduğunu vurguluyor.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Haber24.com sorumluluk kabul etmez