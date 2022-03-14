Son Dakika! BAĞ-KUR, SGK Emeklilerinin maaşlarına ek 1157 TL Yansıyacak. Türkiye'de bulunan milyonlarca emekli vatandaş, ocak ayı içerisinde maaşlarına yapılan zamlar ile beraber bir nebze olsun rahat nefes aldı. Artık mart ayının ortasına geldik. Milyonlarca vatandaşın maaşına yansıyan ek zam haberleri maaşlar ile beraber gelişmeler ile yakından takip ediliyor. Memur ile memur emeklilerinin yanında aynı zamanda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayının ilk günlerinden itibaren almış oldukları ek zam artışlarının yanı sıra şimdi de ek zam yapılması talebi konuşulmakta. Ek zam uygulamaları bu açıdan bakıldığında hayata geçirilirken yeni haberlerde gelmeye devam ediyor.

Emekli Vatandaşların Maaşlarına Ekstradan 1157 TL Yansıtılması Detayları Neler?

Milyonlarca yurttaş, maaşlar üzerindeki ek zamları oldukça yakından takip ediyor. Bu açıdan bakıldığında emekli maaşlarında 1157 TL civarında bir artışın olması söz konusudur. Binlerce emekli vatandaşın maaşları, bu açıdan bakıldığında 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemelerin büyük bir heyecanla beklediğini söylememiz mümkündür. Özellikle de geçtiğimiz aylarda memur ile memur emeklilerine yönelik yapılan toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümet tarafından 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler yaş atılacağına dair konuşmalar hükümet yetkilileri tarafından yapılmıştır.

Son dakika olarak 3600 ek gösterge gelişmesi ile alakalı heyecan sürüyor. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş, 3600 ek gösterge hususunda olabilecek gelişmeler ile hükümet tarafından atılacak adımlar merak içerisinde beklenmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hususta geçtiğimiz haftalarda talimatı vermiş ve çalışmaların hız kazanması için yetkilileri harekete geçirmişti. Bütün bu çalışmaların akabinde emekli vatandaşların alacaklarım ek bir şekilde 1157 TL'lik bir artış olması öngörülüyor.