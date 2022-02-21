Son Dakika: ATM Kartı Kullanan Banka Hesabı Olanlara 17.000 TL Ödenecek, 3 Banka Duyurdu. Bankalar üzerinden nakit kullanacak olan vatandaşlar 17 bin TL'ye kadar ödeme alabilmeleri için bankada bir hesabı olması veya bankalardan bir bankamatik kartı kullanması yeterli olacak. Son gelişen teknoloji ile birlikte artık bankalar kredileri ve bankacılık işlemlerinizi internet şubeler üzerinden yapıyor. Bankaların internet bankacılığı şubeleri üzerinden vermiş oldukları son dakika kampanyasında 17000 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanacak olan kişiler ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak. Qnb Finansbank Denizbank ve ING Bank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar 17000 TL'ye kadar alacakları kredilerde kendi kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Qnb Finansbank

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlara en kolay yollardan kredi onayı veren Finansbank SMS atarak vatandaşları hemen 17000 TL onay alıp alamadıklarını gösterebiliyor. Kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderirseniz Finansbank'ın SMS gri ve servisine katılır ve bu şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca banka şubesi ve banka internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkün ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olması durumunda ve bu bankada bir hesabı olması durumunda bankamatik kartı üzerinden 17000 TL ödeme alabiliyor. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa 3280 numarasına Kredi misin boşluk bırakıp kimlik numarasını yazması yeterli. Bu şekilde yapmış olduğunuz başvuru sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi hemen anında hesabında bulabileceksiniz.

ING Bank

İnternet sitesi üzerinden bankanın resmi olarak ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlar gelir belgesiz ve düşük faiz oranları ile birlikte 17000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alabiliyor. 17 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli olarak Kredi imkanından faydalanabilir.