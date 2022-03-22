Son Dakika: Asgari Ücret İçin Flaş Gelişme Yaşandı

En az maaş olarak belirlenen ve 2022 yılının başında rekor zam gelerek işçilere verilmesi öngörülen asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce değindiği ve asgari ücrete ikinci bir zam yapılma ihtimali yeniden gündeme alındı,

Ak Partili Vekil Belirtti

Yüksek enflasyon rakamlarının düşmediği ve hergün yenilenen zam oranları vatandaşın iyice belini büktü. Geçim derdi yaşayan asgari ücretli vatandaşların artan giderleri ile gelir kalemindeki makasın aralığı oldukça genişledi. Bu açıdan asgari ücrete Temmuz ayında ikinci bir zammın kapıda olduğu yönündeki ifadeler artık yüksek sesle söylenmeye başlandı. Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın değindiği zam oranı zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzun zaman önce dile getirilmişti.

Zamlar Tüketiciyi Zorluyor

Halkın geçim şartları günden güne zorlaşıyor. Temel besin gıdalarına gelen fahiş zamlardan dolayı bütçesi zorlanan dar gelirli grup olarak bilinen asgari ücretliler için bu açıklama biraz olsun rahatlık getirdi. 850 TL gibi bir zammın yapılacağı yönünde çalışmaların bulunduğu ifade edildi. Ocak zammından sonra işçinin eline 4.253 TL para geçiyordu. Bu zamdan sonra herşeye gelen fahiş fiyat artışları asgari ücreti adeta eritti. Bu kapsamda gerekirse tekrar bir zam gündemi olduğu ve Temmuz ayında gelebileceği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilmişti. Yüzde 20 civarında yapılabilir zam oranıyla asgari ücrete 850 TL gibi bir ücret artışı öngörülüyor.

Vatandaş Zor Durumda

Her geçen gün gider kalemleri artmaya devam ediyor. Bu açıdan geçinmekte zorlanan asgari ücretli işçi sınıfı için zam yapılma ihtimali şimdiden yüzleri güldürdü. Artan enflasyon miktarı son yılların en üst seviyelerinde dolaşıyor. Özellikle temel gıda grubunda bulunan ekmek, süt ürünleri ve et grubu gibi gıdalar enflasyonda aşırı artışa neden oluyor.

Ham madde alımı ve akaryakıt gibi maliyetlerden dolayı artış yaşanan temel gıda fiyatları asgari ücretliyi oldukça zorluyor. Yeni zam olabileceğinin artık iyice dillendirilmesi ise asgari ücretli için bir umut kapısı oldu. Temmuz ayında şayet asgari ücrete zam yapılırsa maaşlara 850 TL gibi bir miktar ilavesi söz konusudur.