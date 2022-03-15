Son Dakika: Anne ve Babaya 10.000 TL Ödeme Yattı. Kampanya başvurusu yapan anne ve babalara 10.000 TL ödeme geldi. Annelere ve babalara, 10000 TL'ye kadar ödeme verecek olan TEB Bankası, vatandaşların kredi notuna göre, sonuç vererek, 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını açıkladı. TEB Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başlatılan bu kampanya duyurusu sonrasında annelere ve babalara çocukların okul ihtiyaçları veya eğitim ihtiyaçları için para vereceğini açıkladı. Son zamanlarda artan ekonomik sıkıntılar sebebiyle özellikle okula giden çocukları olan vatandaşların okul ihtiyaçları bir hayli fazla olmaktadır. Bu sebepten ötürü kredi kullanmak isteyen kişilere TEB Bankası, anne baba olması ve çocuklarının olması durumunda hemen sonuç vereceğini açıkladı.

10.000 TL Başvuru İmkanı!

Teb Bankası üzerinden 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak verilecek bu krediler için başvurularını SMS ile yapabiliyor.

Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına göndererek, bu bankanın kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Banka üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşları ayrıca, en yakın şubelere giderek, sadece kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirerek de işlem yapabiliyor.

Teb Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda işleme alıyor. Yapılacak olan değerlendirme sonucunda kredi onayı alan kişilerin kimlik numaraları üzerinden ayrıca kredi faiz oranları belli oluyor.

Teb Bankası üzerinden hesabı olan vatandaşlar ise mobil uygulama aracılığı ile istedikleri zaman internet bankacılığı kredisi başvurusunda bulunabiliyor. internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabildikleri gibi, ayrıca bankadan gelir belgesiz şubesiz ve masrafsız kredi kullanacaktır. Bankanın faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.