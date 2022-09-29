Son dakika: Akbank Garanti Bankası ve QNB Finansbank duyurdu, 54800 TL Verilecek...

Qnb Finansbank Akbank ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları için 5 dakika içerisinde Kredi sonuçları verilecek ve onaylanan krediler hesaplar yatırılarak aynı gün içinde kullandırılacaktır. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşları 54.800 TL'ye kadar verilecek olan bu Kredi işlemlerinde şartları uygun olan tüm vatandaşların aynı gün içinde Kredi hizmetinden faydalanabileceğini de söylemek istiyoruz. 54.800 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda banka şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceğini ve onaylanan kredileri de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hesaplarını atabileceğini söylemek isteriz.

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 50.000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli olarak işlem yapabilmektedirler. Garanti Bankası şubelerine giderek veya banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri hesaplarına internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yatırılmaktadır.

Qnb Finansbank ve Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank ve Akbank üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Qnb Finansbank ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem sonucu sizlere sunulur onaylanan Kredi hakkında bilgiler sizlere verilir ve hızlı bir şekilde hesabınıza yapılan ödemeleri kontrol ederek Kredi kullanabilirsiniz.

Qnb Finansbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar t.c kimlik numarasını 50-30 numarasına mesaj göndermesi durumunda Finansbank üzerinden, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 44 25 numarasına göndermesi durumunda ise Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Qnb Finansbank ve akbank'ın resmi internet sitesi üzerindeki güncel ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da sizler buradan da ihtiyaç kredisi alıp almayacağınızı hemen öğrenebilirsiniz.