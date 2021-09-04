Son Dakika: Akbank 5000 TL Ödeme Veriyor, Başvuru Yaparak Hesaba Atılıyor

Akbank son dakika duyurdu. Banka üzerinden Hesaplarında yeteri kadar bakiye olmayanlar için artı para büyük kolaylık sağlamaktadır. Akbank 5000 TL artı para ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kolaylık sağlayan avantajlar arasında yer almaktadır. Kredili mevduat hesabı olarak bekleyen limit kullanılmadığı takdirde herhangi bir ödeme yapmak söz konusu olmamaktadır. Bunun yanında limit kullanılmadığı takdirde faiz ve ücrette ödenmemektedir.

Akbank 5000 TL Artı Para

Kişiler artı paraları diledikleri gibi şubelerden ya da ATM’lerden çekebilmektedirler. Diğer yandan Akbank limiti ile alışveriş yapmak da mümkün olmaktadır. Fatura ödemelerini gerçekleştirmek isteyenler faturalarını da yine Akbank artı para limiti ile yapabilmektedirler.

Artı para kullanıldığı takdirde günlük faiz uygulaması yapılan bir sistemdir. Artı para borcunu aynı gün kapatan kişiler sadece bir günlük faiz ödemesi gerçekleştirirler. Hesaplarında eksi bakiye olanlar hesaba ödeme yaptıklarında borç tutarı yatırılan paradan otomatik olarak kesilir.

Son ödeme tarihi ile belirtilmek istenen borcun asgarisinin ödenmesi gereken günü ifade etmektedir. Akbank hesap özeti aracılığı ile hesap hakkında daha detaylı bilgi almak mümkün olmaktadır. Borcun son ödeme tarihe kadar ödenmemesi durumunda gecikmeli hale gelerek kredinin kullanılabilmesi için 14 gün içerisinde asgari tutarın ödenmesi gerekmektedir.

Akbank Artı Para Faiz Oranları

Akbank artı para kullanmak isteyenler için belli faiz oranları bulunmaktadır. Buna göre Artı Para faiz oranı aylık olarak %1.98, yıllık olarak %23.76 olarak belirlenmiştir.

Artı Para kullanımına bağlı olarak borcunu öğrenmek isteyenler için her ay Akbank hesap özeti e posta adresine ücretsiz olarak gönderilmektedir. Sistemde kayıtlı e posta adresi bulunmayanlara ise hesap özetleri posta ile gönderilmektedir. Bu işlem için posta maliyeti 2.20 TL olmaktadır.

Hesap ücreti için ücret ödemek istemeyenler ve e posta ile hesap özetini almak isteyenler Akbank şubelerine uğrayarak ya da 444 25 25 / 0850 222 25 25’i aradıkları takdirde e posta güncellemesi yaparak bilgilendirme alabilirler.

Akbank 5000 TL Artı Para Başvurusu

Akbank 5000 TL artı para başvurusu ve artı para başvurusu yapmak isteyenler başvurularını bizzat şubelere giderek ya da Akbank İnternet internet adresi üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Artı para limitlerini arttırmak isteyenler başvurularını Akbank ATM’leri üzerinden, Akbank Direkt aracılığı ile, şubelerden ya da 444 25 25 / 0850 222 25 25 telefon numaraları üzerinden yapabilmektedirler.

Akbank Artı Para Başvurusu İçin Gerekli Belgeler?

Akbank 5000 TL artı para başvurusu ya da Akbank artı para başvurusu yapmak isteyenlerden bazı belgeler talep edilmektedir.