Son Dakika: Acil Nakit İhtiyacı Olanlara TC Kimlik Numarası ile 10.000 TL Ödeme Başladı

Ekonomik sıkıntılar ve ard arda gelen zamlar sebebiyle bankalardan kredi almak isteyenler hızlı kredi veren bankalara başvuru yapmaktadırlar. QNB Finansbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak nakit kredi kullanabileceklerdir. QNB Finansbank üzerinden düşük faiz oranları ile en düşük limitlerde 10.000 TL ödeme yapılacaktır. 10.000 TL ödeme başvurusu için banka şubelerine giderek veya SMS atarak hemen kredi sonucunu alabileceklerdir. QNB Finansbank kredi başvurusu yapmak isteyenler 5030 numarasına mesaj atarak 5 dakika içinde kredi sonucunu öğrenebileceklerdir.

5030 numarasına mesaj atarak kredi kullanmak istiyorsanız TC kimlik numaranıza 5030 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 1.39 faiz oranları ile kredi alabileceklerdir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler belirlenen şartlar dahilinde kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda nakit onayı alabileceklerdir.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu İçin Nasıl Yapılır?

Banka müşterileri 0 850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını da arayarak kesintisiz olarak 7/24 saat ihtiyaç kredisi için başvuru yapma imkanına sahiptir. TC Kimlik Numarası İle 5030’a SMS Atılarak Anında Başvuruda Yapılabilir. QNB Mobil uygulamasına girerek buradan QNB mobil kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Bu işlemler için internet bankacılığı şifresi gerekiyor. Kredi başvurusu için en yakın ATM'Ye giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu için gelir belgesiz kred alabilmeniz için bankanın müşterisi olsanız da olmasanız da banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredi fırsatından faydalanabilmek için QNB Finansbank dijital şubesi kullanılarak ya da mobil üzerinden başvurulu yapılabilir. Yapılacak başvuruda her hangi bir belgeye gerek duyulmamaktadır. Farklı amaçlarla verilen diğer kredi seçeneklerine de bakmak faydalı olur.