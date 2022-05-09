Son Dakika: Acil 25.000 TL Ödeme Verilecek! 90 Gün Ödeme Alınmayacak. Bu kampanyadan yararlanacaklara bankadan resmi duyuru geldi! Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için başlatılan 25000 TL acil ödemeli ihtiyaç kredisi kampanyasını başlatan Qnb Finansbank, yapmış olduğu kampanya duyurusunda, başvuruları, SMS ile alacağını açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra SMS ile onay almaları durumunda banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesi vermeden bu kredileri istedikleri zaman kullanabiliyorlar.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hızlı bir şekilde işlem yapmak isteyen Finansbank, yapılan bu kampanyada, detaylı olarak nasıl kredi kullanacağınız hakkında bilgileri yayınladı.

Bankaya, cep telefonunuzdan SMS atarak hemen başvuru yapabiliyorsunuz.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu için başvuru yapacak olan kişilerin en çok tercih ettiği kredi başvuru yöntemi, cep telefonundan mesaj atılan SMS Kredi kampanyası olmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek TC kimlik numaranızı yazabilir, mesajı: 50 30 numarasına gönderebilirsiniz. 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucunu verecek ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri de SMS ile sizlere bildirecektir.

Banka hesabı olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden başvuru yapabilmeleri için internet bankacılığını önerebiliriz. Resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bu kredi kampanyasında internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, kredi onayı alacak olan vatandaşlara, Finansbank, daha düşük faiz oranları ile masrafsız olarak kredi imkanı sunmaktadır.

Almış olduğunuz 25000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında banka ilk taksit ödemesinde, sizden 90 gün ödeme almayacak ve ilk taksiti 3 ay ertelemeli olarak kullanarak sizleri ödeme tablosu oluşturacaktır.

3 ay ertelemeli olarak kredi kalıp kampanyasına katılırsanız başvuru yapacak olan kişiler en fazla 33 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi alabileceğini söylemek isteriz.