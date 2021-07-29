Son Dakika Açıklaması Yapıldı, Bankalar 0.79 Faiz Oranı İle Kredi Verecek, Şartlar Belli Oldu. Sizlerde 120 ay vadeye kadar bu kredileri alabileceksiniz. Bankalar yaptıkları duyuru ile birlikte müşterilere yeni kampanyalarını duyurdu. İşte detaylar...

2021 yılından itibaren faiz indirimlerinin başlamasıyla bankalar özellikle konut kredilerinde büyük indirimler yapmaktadır. 2021 yılı başladığında 1.59 olan konut kredileri faizleri başta kamu bankaları olmak üzere diğer özel bankalarda da 0.79 faiz oranlarına kadar düşmektedir. Bu faiz oranları ile konut kredisi alacak olan kişilerin sıfır ev alma şartları ve bankaların anlaşmış olduğu şirketler üzerinden satış yapmaları gerekmektedir.

0.79 Faiz Oranları İle Konut Kredisi Nasıl Alınır?

0.79 Faiz oranları ile konut kredisi almak için bankaların bazı şartları vardır. Öncelikle kredi başvurusu yapacak olan kişinin 18 ile 65 yaş arasında olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişinin evli olması durumunda eş rızası olması gerekiyor. Eş rızası olmayanlar kredi başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca bankaların kredi politikalarına uygun kredi notu olan ve iyi bir geliri olan kişilerin başvuruları kabul olacaktır. Bu şartlara uygun olmanız durumunda Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası üzerinden 0.79 faiz oranları ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 0.79 Faiz Oranları İle Konut Kredisi

Devlet bankasının öncüsü olan ve kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ilk tercihi olan Ziraat Bankası konut kredilerinde yüzde 0.79 faiz oranları ile 180 ay vadeye kadar kredi imkanı sunmaktadır. 500.000 TL’ye kadar alacağınız bu krediyi sadece ilk sahibi olunan sıfır evler için geçerlidir. Eğer ikinci el ev alacaksanız banka sizlere yüzde 0.98 faiz oranları ile yardımcı olacaktır. Ayrıca bu krediyi alacak olan kişilerin alacakları ev Ziraat Bankası anlaşması olan inşaat firmalarından alınması şartı da vardır. Banka müşterisi olmanız ve kredi politikalarına uygun olmanız durumunda en yakın bankadan 0.79 faiz oranları ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Halkbank 0.79 Faiz Oranları İle Konut Kredisi

Halkbank’ın konut kredisi kampanyası ismi Firma Katkı Paylı Konut Kredisi kampanyasıdır. Sizde bu bankadan 0.79 faiz oranlarından kredi alacaksanız Ziraat Bankası’nda olduğu gibi sıfır ve anlaşmalı firmalardan alınan konutlar için geçerli olduğunu söylemek istiyoruz. 180 ay vadeye kadar konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 500.000 TL’ye kadar kredi kullanacaklar ayrıca bu bankadan maaş alması gerekiyor. Eğer başka bankadan maaş alıyorsanız yüzde 0.98 faiz oranları ile konut kredisi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank yüzde 0.79 Faiz Oranları ile Konut Kredisi

Vakıfbank konut kredisi 0.79 faiz oranları için Sarı Panjur kredisine başvurusu yapacaksınız. Bu banka diğer bankalara nazaran 1.000.000 TL’ye kadar kredi imkanı vermektedir. Yine sıfır ev ve anlaşmalı firmalardan alınacak konut kredisi için bu faiz oranı ile işlem yapılmaktadır. Eğer diğer konut kredisi kampanyasından yararlanacaksanız yüzden0.94 üzerinden işlem yapabilirsiniz. Bu bankadan kullandığınız konut kredilerinde en fazla 180 ay vade yapabilirsiniz. Vakıfbank şubelerinden yapacağınız kredi başvurusunda banka onayı aldığınızda ödeme tablosunu dilerseniz eşit dilerseniz artan dilerseniz de azalan taksitle yapabilirsiniz. Vakıfbank kredi başvurusu onayı aldıktan sonra sizden 1.100 TL ekspertiz ücreti isteyecektir.