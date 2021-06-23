Son Dakika: 6 Şiddetinde Deprem Oldu. Son Dakika haberi bilgilerine göre, Peru'nun başkenti Lima'ya bağlı Mala ilçesinde 6.0 şiddetinde büyük bir deprem oldu. Deprem çok şiddetli hissedildi.

En son 2007 yılında 7.8 şiddetinde deprem olan Peru'da, bugün yaşanan deprem oldukça korku dolu anlar yaşattı. Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismoloji merkezinden de yapılan açıklama sonrasında depremin, Peru'nun başketi Lima'ya bağlı olan Mala ilçesinde olduğu öğrenildi. Peru'daki deprem, 6.0 şiddetinde ve yerin 33 km altında olduğu da duyuruldu.

Deprem olduktan sonra acil durum ilan eden Peru yönetimi, deprem sonrası tsunami uyarı yaptı. Peru'da 6.0 şiddetinde olan deprem sonrasında, her hangi bir mal veya can kaybı olmadığı da bildirildi.

Deprem bölgesi olan Peru'da yaşanan bu 6.0 şiddetinde deprem korku dolu anlar yaşattı. En son 2007 yılında 7.8 şiddetindeki deprem yaralarını atamayan bu ülkede, bugün olan deprem de oldukça hissedildi. 2007'de olan 7.8 şiddetindeki depremde 600 kişi vefat etmişti. Bugün yaşanan depremde herhangi bir can kaybı yok.