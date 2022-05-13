Son Dakika: 50 TL ile 100.000 TL arasında nakit veriliyor! Aylık ne kadar ödenecek belli oldu

Özel Bankadan 50 TL’den 100 Bin TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Çekilmesi Durumunda Nasıl Bir Maliyet Tablosu İle Karşılanır? Türkiye'nin öncü özel bankaları arasında yer alan Akbank tarafından sunulan 50 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda maliyet tablosu detaylarının nasıl olacağını merak ediyorsanız detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Son dönemlerde nakit problemi yaşayan insanların en çok başvurdukları finansal kaynakların başında banka kredileri gelmelidir.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Akbank finansal bir şekilde paraya ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi şeklinde nakit desteği sunmaya devam ediyor. Söz konusu bu desteği vatandaşlara sunan Akbank müşterileri yaşamış oldukları ekonomik problemlere yönelik çözüm üretiyor. Fakat Akbank tarafından bu nakit desteğinin alınmasının da belli koşulları vardır.

Öncelikli olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan bir son dakika açıklamasına göre Bankalardan 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ya da bir başka kredi çeşidinin çekilmesi durumunda en çok 24 aylık vade seçeneği sunulacak. Buna göre Akbank'tan 50 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda bankaya aylık ödenecek tutar içi 1095 TL olacak ve böyle cep 36 aylık vade seçeneği şeklinde kullanılacak aynı zamanda aylık %2 oranında kredi faizi uygulanacak.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank tarafından sunulan 50.000 TL ya da 100.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşların Akbank mobil ve Akbank şubeleri üzerinden başvuru işlemlerini yapmaları gerekir.