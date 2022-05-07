SON DAKİKA: 32 Günlük Dolar Mevduat Faizi Patlama Yaptı

Bankaların 32 gün vadeli mevduat hesaplarına akın etmesi vatandaşların cebini doldurmasına olanak sağlıyor. Yüksek karşılama faiz oranları ile yeni müşteri çekmek isteyen bankalar, bu kez resmi olarak rekabette öne çıktılar. Yüzde 20,5'e varan sonsuz hoş geldin faizi sayesinde vatandaşlar TL birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında en iyi koşullarda kullanabiliyor. Mevduatlarından en yüksek faiz getirisini isteyenler bu bankaları tercih etmeye başladılar.

TL cinsinden korunan mevduat sisteminin yaygınlaşmasının ardından vatandaşların ilgisi mevduat hesaplarına yöneldi. Bankalar, yeni müşterileri çekmek için yüksek karşılama veya bilgi oranlarıyla yüksek oranlar sunmaya devam ediyor. Sonsuz hoş geldin faizi, standart faiz döneminde bile mevduatta en yüksek getiriyi garanti eder. İşte 32 günlük bankadan bankaya mevduat faiz oranları ve bankaların verdiği aylık nakit miktarları;

Alternatif Bank’ın Hoş Geldin Faizi

Alternatif Bank VOV vadeli mevduat hesabı ile 32 gün içerisinde en yüksek mevduat faizini isteyenlere sonsuz hoşgeldin faizi avantajını sunuyorsunuz. VOV hesabı ile 0,50'a varan hoşgeldin oranı ve 500 TL'ye varan geri ödeme seçeneği ile sonsuz hoşgeldin faizinden yararlanma fırsatı sunuluyor. 90 günlük hoş geldin faizi süresinin sonunda Alternatif Bank üzerinden kullanılacak herhangi bir ürüne ek faiz kazanma imkanı bulunmaktadır.

Toplam 2 ürün ile hoş geldin faiz oranından tüm vatandaşların her zaman faydalanması sağlanır.Ayrıca dijital kanallardan başvuru yaparak hesap açma adımlarını kolayca tamamlayabilirsiniz.10.000 TL'lik mevduat birikimlerini hoşgeldin faizi ile bitmeyen VOV hesabında kullanmak isteyenlere en iyi kazanç oranları sunulmaktadır. %0,5'e varan faiz oranlarıyla mevduatta en yüksek getiriye sahip olan banka, 32 gün vadeli 10.000 TL'lik birikime 171 TL net gelir sunuyor.