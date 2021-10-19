Son Dakika: 30 gün sürecek emekli kampanyası başladı, Bankalar duyurdu...

Emekliler için başlatılan kampanyalar son zamanlarda oldukça destek görmektedir. 30 gün sürecek ve emekli olan kişilere 100 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak Bu kampanyada bankalar duyurularını son kez paylaştı.

Emekli olan kişiler 30 gün boyunca alacakları ihtiyaç kredisi kampanyasında katıldıkları zaman özellikle diğer bankalardaki olan borçlarına göre de ihtiyaç kredisi kullanılabilecek ve borç kapatma kredisi adı altında tüm banka borçları tek bir yere taşıyabilecekler. Emekli olan kişiler için umut dolu olan Bu kampanyada son 30 gün olması heyecanlandırıyor. Emekliler son dakika kampanyasına katılmak istiyorlarsa çok kolay bir şekilde başvuru yapabilir ve ne kadar onay aldıklarını hemen görebilirler.

DenizBank'tan emekli olan kişilere hemen onaylı krediler

DenizBank emekli olan kişilere 30 gün boyunca ihtiyaç kredisi taşıt kredisi ve konut kredisi kampanyalarında düşük faiz oranları ile işlem yapacağını duyurdu. DenizBank emekli müşterileri için en çok tercih edilen kampanyalardan bir tanesi olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler SMS atarak da hemen ne kadar kredi onayı alacaklarını görebiliyorlar. Denizbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler Bu bankadan hem kredi hem kredi kartı hem de kredili mevduat hesabı alabildikleri gibi 750 TL ve üzerinde de emekli promosyonu imkanından faydalanacaklardır. Denizbank şubelerine giderek başvuru yapabilir veya mobil uygulamayı kullanıyorsanız şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

Kamu bankalarından 10.000 TL'ye kadar nakit avans 100.000 TL'ye kadar kredi verilecek

Emekli olan kişilerin son 30 gün içerisinde başvuru yapabilecekleri bankaların en çok tercih edilenleri olan kamu bankaları 10.000 TL'ye kadar nakit avans verirken 100.000 TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kullanılacak olan bu krediler de müşterilere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve verilen bu sonuca göre de hemen Kredi imkanı sunulacak.

Bankaların en yakın şubelerine giderek sadece kimlikle gelir belgesiz olarak kredi ve nakit avans başvurusunda bulunabilen müşteri ver banka hesaplarına düzenli olarak kullanıyorsa ve internet bankacılığı şifreleri varsa mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorlar. 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen emekliler hangi bankadan maaş alıyorsa o bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına göz atmalı ve düşük faiz oranları ile bu krediyi kullanmalıdır.