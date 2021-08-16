Son Dakika: 3 ay ve 6 ay ertelemeli kredi veren bankalar yeni kampanyalarını duyurdu

3 ay ve 6 ay ertelemeli kredi veren bankalar yeni kampanyalarını duyurdu. Sizler de 3 ay ertelemeli veya 6 ay ertelemeli kredi veren bankalar dan işlem yaparak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ertelemeli kredi veren bankalar başvuru şartları ve başvuru aşamalarını haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

Ertelemeli olarak kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli veya 6 ay ertelemeli olarak kredilerine istedikleri zaman kullanabilirler. Kredi başvurusu yaptığınızda bankalar sizlerden bir değerlendirme sonucu çıkartacak ve bu değerlendirme sonucuna göre kredi onayı verecekler. Özellikle kredi notunuz yüksek ise anında onay alabileceksiniz. Ertelemeli olarak kredi veren bankalar 100.000 TL ve 200 bin TL arasında da sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Vereceğimiz bankalardan yapacağınız kredi başvurularında onay almanız ile birlikte hemen anında işlem yapabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası 3 ay ertelemeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Yapı Kredi Bankası tarafından 90 gün ertelemeli olarak krediler veriliyor. 100.000 TL'ye kadar verilen krediler de en fazla 36 ay vade yapabiliyorsunuz. Eğer 3 ay erteleme yaparsanız toplam vade sayınız 33 aylık olarak belirtilecektir. Yapı Kredi Bankası'ndan kredi kullanacak olan kişiler internet bankacılığı kullanıyorsa Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden bu kredileri istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu sonrasında banka şubelerine giden kişiler isterse şubeler üzerinden de sadece kimlikleriyle bu kredileri kullanabilirler. Ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden de başvuru yaparak referans numarası aldıktan sonra kredinizi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de 6 ay erteleme yaparak kredi kullanabiliyorsunuz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişi emekli ve çalışan olması durumunda bu bankadan onay alabilecektir. Emeklilerin özellikle emekli maaşları bu bankada ise 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacakların söyleyebiliriz. Emekli maaşınıza ve kredi notunuza göre belirlenen limitler sizin banka sicilinize göre değerlendirilip sunulacaktır.

Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda sigortalı olarak çalışan biri iseniz en az 1 yıllık sigorta geçmişinizin olması gerekmektedir. Yeni işe başlayanlar maalesef bu krediler de onay olamazlar. Bankadan maaş alanlar ise internet bankacılığı üzerinden kredilerini kullanabiliyor.

HSBC Bank 3 ay ertelemeli kredi başvurusu

En yakın HSBC Bank şubesine gidebilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka 50.000 TL'ye kadar değerlendirilen bir ihtiyaç kredisi verecektir. 3 ay erteleme yapacağınız bu krediler de onay almanız için kredi notunuz yüksek olması gerekiyor. Banka ayrıca sizin kredi notunuza göre de faiz oranı uygulayacaktır. Şartlara uygun olan kişiler ve daha önce bu bankadan kredi kullanan kişilerde internet bankacılığı kullanıyorsa HSBC Bank mobil uygulamasına girerek buradan kredi başvurusunu yapabilir. Onaylanan kredilerini şubelere gitmeden hesaplarına atabilirler. HSBC Bank da toplam olarak 36 ay vadeye kadar sizlere kredi veriyor.