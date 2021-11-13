Son Dakika, 3, 6 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi 60 Ay Verilecek, İş Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Veriyor

İhtiyaç kredilerinde 60 ay vadeye kadar kredi kullanabileceğiniz gibi, ilk taksit ödemenizi ertelemeli olarak da yapabilirsiniz. Eğer 3 ay ertelemeli kredi kullanırsanız 57 ay vade ile kredi kullanacak, 6 ay ertelemeli ile kredi kullanırsanız da 54 ay vadeye kadar kredi kullanacaksınız. Bu şekilde, ihtiyacınızı giderdikten hemen sonra parayı ödemeye başlamazsınız. Sizlerde bankaların ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Onay alabilmeniz için başvuru şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda, şartlara uygun olan kişiler, aynı gün içinde kredilerini kullanabilirler.

Kredi Onayı Almak İçin Başvuru Şartları Nedir?

Kredi başvurusu için verilen şartlar şu şekildedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu uygun olması gerekiyor. Kredi notu düşük olanlar maalesef onay alamayacaklardır. Kredi başvurusu yapan kişilerin en az 1200 ve üzerinde kredi skoru olması durumunda, bankalardan başvuru yaptığı kredilerde onay alabileceklerdir. Bankalardan gecikme, icralık bir durumunuz varsa, onay alamaz, kredi kullanamazsınız. Şartlara uygunsanız sizlere kredi veren bankalar ve kampanyaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası 6 Ay Ertelemeli Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden, 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan kişiler 100000 TL’ye kadar aynı gün içinde kredilerini kullanabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra, banka size 60 ay vadeye kadar, hangi kampanya ile kredi kullanacağınıza gösterecektir. Başvuru sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Emekli olan kişilerin bu bankadan maaş almaları şarttır. Çalışan kişiler ise en az 6 aylık sigortası olması gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden de 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişiler, hemen kredi başvurusu yaparak, 100.000 TL’ye kadar 60 ay vadeli kredi onayı alabilirler. Başvurular banka şubesinden, internet sitesinden ve internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır.

İş Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi Başvurusu

İş Bankası 100.000 TL’ye kadar olan kredilerde, 60 ay vadeye kadar işlem yaparken, ayrıca 3 ay erteleme imkanı da sunmaktadır. Kredi başvurusu onayı aldıktan sonra, bu sisteme dahil olabilir ve kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Başvuru için banka şubelerine gidebilir, evraklarınız ile işlem yapabilirsiniz. Ayrıca kredi kullanacak olan kişiler, internet bankacılığını kullanarak da işlem yapabilirler. İş Bankası 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yaptığınızda, şartlara uygun olmanız durumunda aynı gün içinde kredi onayı verir. Kredi kullanımı yapacak olan kişilerin en az 3 aylık sigortası olması veya emekli olması gerekiyor. Sigortası olmayan, yeni işe başlayan kişiler İş Bankası üzerinden maalesef kredi alamazlar.