SON DAKİKA: 2023 Ocak ayı 65 aylığı zammı, evde bakım maaşı zammı, engelli maaş zammı açıklandı!

Sosyal yardımlarda yeni perde açılırken, pek çok destekte de Ocak ayıyla birlikte ödemeler artacak. Artışın ipuçları da geldi. Memur maaş katsayısında 5 aylık enflasyona göre oluşan artışa göre yaşlıya bin 768, evde yakınına bakana 3 bin 840 lira verilecek. Engelliler, hastalar ve çocuklar için yapılacak ödemeler de yükselecek.

65 YAŞ AYLIĞI ZAMMI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş tahmin gerçekleşirse bin 536 liradan bin 768 liraya ulaşacak. Bu destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükselecek. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir bin 833 liranın altındaysa başvurulabiliyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI ZAMMI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 840 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaşacak. Hane içinde kişi başı gelirin halen 3 bin 666 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar artacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 412 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 118 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri bin 833 liradan (net asgari ücretin 3’te 1’inden) az olanlar yararlanacak. Bu tutar da yeni yılda değişecek.

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