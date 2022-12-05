Son dakika: 2023 asgari ücret zammında enflasyon farkı belli oldu! 84.39’luk enflasyon oranı 10 bin 142 lira...

Son dakika: 84.39’luk enflasyon oranı 10 bin 142 lira... 2023 asgari ücret zammında enflasyon farkı belli oldu! En önemli parametre ise enflasyon verileri olacak. Bugün açıklanan enflasyon verileri yeni asgari ücrete etki edecek. Peki bu etki nasıl yansıyacak? İşte bu sorunun yanıtı…

4 PARAMETRE ÖNEMLİ

Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Ancak en önemli parametreyi enflasyon verileri oluşturulacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, buna bir refah payı da eklenecek. Yeni asgari ücretin ne kadar artacağı, ne kadar süre ile geçerli olacağı, vergi-prim gibi destekler olup olmayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonrasında belli olacak.

HANGİ FORMÜLLER VAR?

Bugün açıklanan enflasyon verileri yeni asgari ücret belirlenirken dikkate alınacak. Ancak yeni ücrete nasıl yansıtılacağına Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar verecek. Ancak tahminler var…

GERÇEKLEŞEN ENFLASYONA BAKILIRSA

Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 84.39 olarak gerçekleşti. Halen net asgari ücret 5 bin 500 lira 35 kuruş.

Yüzde 84.39 olan yıllık enflasyon Ocak ayındaki 4 bin 253 lira 40 kuruş olan ücrete yansıtılırsa bu durumda 7 bin 842 lira seviyesinde bir tutara ulaşılacak. Buna da örneğin 10 puan refah payı eklenirse yeni asgari ücret 8 bin 268 lira seviyesine ulaşabilecek.

Eğer halen 5 bin 500 lira 35 kuruş olan asgari ücrete yıllık yüzde 84.39’luk enflasyon oranı yansıtılarak yeni ücret belirlenirse 10 bin 142 lira seviyesi görülebilecek.

Bir diğer formül ise Temmuz artışı dikkate alınarak enflasyon oranının yansıtılması ve buna da bir refah payı eklenmesi şeklinde. Temmuz’da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30’luk bir artış yapılmıştı. Bu artış dikkate alınarak yüzde 84.39’luk yıllık enflasyon oranı yansıtılırsa asgari ücret yüzde 54.39 artışla 5 bin 500 liradan 8 bin 491 liraya ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa asgari ücret 9 bin 42 lirayı bulacak.

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