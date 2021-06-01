Son Dakika! 2020-2021 Yılı Eğitim Öğretim Karnelerinin Verileceği Tarih Netleşti

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle eğitim ve öğretim hayatına uzun süredir ara vermek durumunda kalan öğrencilere yönelik, bugün yapılan 1 Haziran kabine toplantısında yeni kararlar çıktı. Uzun bir süre eğitim hayatından uzak kalan öğrencilerinin 2020-2021 yılı eğitim dönemi için karnelerini alacakları tarih netleşti. Veliler ve öğrenciler tarafından uzun süredir beklenen, karne verilme tarihi nihayetinde netleşti.

Öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran tarihinde alabilecek; öğrenciler 2 Temmuz'a kadar ise okullardaki telafi programına istekleri dahilinde programa katılabilecekler.

Türkiye'de koronavirüs salgını sebebi ile yüz yüze eğitim çok uzun bir süredir aksamış durumdaydı. Dijital ortama taşınan alanlardan biri ise eğitim oldu. Çok uzun süredir EBA üzerinden derslerine online olarak devam eden öğrenciler, bugün gelen açıklamalarının ardından hem veliler hem öğrenciler derin bir nefes aldı.

Buna göre yeni normalleşme adımlarınca, ilkokullar ve anaokulları 1 Haziran tarihinde, ortaokullar ve liseler ise 7 Haziran tarihinde haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime geçecek.

18 Haziran'da Karne Alacaklar

Okullarından uzun süredir uzak kalan öğrenciler ve Öğrencilerin velileri çocuklarının, bu dönem karnelerini ne zaman alacaklarını merak ediyordu.

Buna göre yeni normalleşme sürecinde, ilkokullar ve anaokulları 1 Haziran'da, ortaokullar ve liseler ise 7 Haziran'da haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime geçecek.

Gelen son dakika bilgisi ile, karne alım tarihi netleşti. Son dakika gelişmelerine göre öğrencilerin 18 Haziran tarihinde bu dönemin karnelerini alarak karne sevinci yaşayabileceği öğrenildi. Çok uzun süredir EBA üzerinden derslerine online olarak devam eden öğrenciler, bugün gelen açıklamalarının ardından hem veliler hem öğrenciler rahat bir nefes aldı.

Türkiye genelinde eğitim- öğretim gören öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran tarihinde alabilecek; eğer öğrenciler ve veliler isterlerse, öğrenciler 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecekler.