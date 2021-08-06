Son Dakika: 20.000 TL Vatandaşa Destek Kampanyası Onaylandı, Başvuru Yaparak Alınıyor

Özellikle koronavirüs sonrasında bankalar müşterilerine destek kredileri vermektedirler. Sizlerde eğer bir bankadan kredi alacaksanız, bu destek kredilerine başvuru yapabilirsiniz. Bazı bankalar 10.000 TL’ye kadar hızlı bir şekilde bu krediyi verirken, bazı bankalar ise 20.000 TL ve üzerinde kredi imkanı sağlamaktadır. Sizlerde eğer vatandaşa destek kredisi almak istiyorsanız bankaların kredi kampanyalarına katılabilir ve 3 ay ertelemeli, 36 ay vadeli olarak kredinizi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 20.000 TL Destek Kredisi Kampanyası

Yapı Kredi Bankası üzerinden 20.000 TL destek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Üstelik banka 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Size en yakın banka şubesine gidebilir veya internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Bu şekilde krediniz onay alacak ve hemen kredinizi kullanacaksınız. Ayrıca bankadan ne kadar kredi alacağınızı merak ediyorsanız mesaj atabilirsiniz. Bireysel boşluk TC kimlik numaranız boşluk Aylık Gelir yazarak 4411’e gönderebilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu onay alan müşteriler, banka şubesinden veya internet bankacılığından destek kredisini kullanabilirler.

Denizbank 20.000 TL Destek Kredisi Başvurusu

Denizbank, destek kredisi veren bankalardan birisidir. Banka 20.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlarınız için 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi vermektedir. Başvuru yapmak istiyorsanız ve ne kadar kredi onayı alacağınızı merak ediyorsanız SMS atarak bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuzun mesaj kısmına girip Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazın 3280’e gönderin. Bu şekilde 5 dakika geçmeden kredi sonucu size gelecektir. Eğer kredi onayı aldıysanız, kimliğinizle en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Denizbank internet sitesi, ATM ve banka şubelerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkündür.

Garanti BBVA 20.000 TL Destek Kredisi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden de 20.000 TL 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Kredi skoru 1100 ve üzerinde olan müşteriler bu bankadan kredi kullanabilirler. Başvuru için kimliğinizle en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. Ayrıca bankanın internet sitesine girerek de buradan başvuru formunu doldurup kredi onayı alabilirsiniz. Banka kredi onayı alan vatandaşların sigorta durumuna bakacaktır. Eğer bir iş yerinde çalışmıyorsanız veya yeni işe başladıysanız kredi kullandırılmayacaktır. 3 aylık sigortanızın olması durumunda hemen kredinizi kullanabilirsiniz.

Bu 3 banka haricinde İŞ Bankası, ING, TEB, QNB Finansbank, Odeabank gibi özel bankalardan da destek kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Bankalar sizlere hemen aynı gün içinde yanıt verecek ve size uygun krediyi hemen kullandıracaklardır.