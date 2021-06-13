Son Dakika: 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! Dikkat Çeken Düşüş

13 Haziran 2021 Koronavirüs Tablosu açıklandı. Türkiye'de 13 Haziran'da kaç vaka tespit edildi? 24 Saat son koronavirüs verileri nedir? Türkiye'de beklenen koronavirüs tablosu 13 Haziran 2021 açıklandı. Son 24 saatte 214.957 test yapıldığı görülen tabloda, 5.012 kişinin testi pozitif çıktı.

13 Haziran 2021 Koronavirüs tablosu üzerinden bugün vefat edenlerin sayısı 53 olarak gözüküyor.

13 Haziran 2021 Koronavirüs tablosu ağır hasta sayısını 952 olarak gösterirken, 4.194 kişinin tedavisinin bittiği de açıklandı. Son verilere göre iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251 kişi olarak kayıtlara geçti.

Pandemi dönemi boyunca, toplam test sayısı ise bu rakamlardan sonra 57 milyon 4 bin 449 kişi olarak gösterildi. Toplam vefat sayısı ise, 48.721 kişi. Haftalık tablodaki verilere göre bu hafta hastaların zatüre oranı %2.7, yatak doluluk oranı ise I.9 olarak gösterildi.