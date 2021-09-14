Son Dakika: 1000 TL ile 10000 TL Arasında Destek Ödemesi İçin Başvuru Ekranı Açıldı

Bankalardan kredi kullanacak kişiler, 10 bin TL’ye kadar ihtiyaçları varsa, bazı bankalardan hemen kredi başvurusu yapabileceklerdir. Sizlerde 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, vereceğimiz bankalardan SMS ile veya internet üzerinden başvuru yapabilir, zamanınız varsa banka şubelerine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. 10.000 TL’ye kadar kredi veren bankalar sizin kimlik numaranızı alacak ve bu numara üzerinden bir sorgulama yapacaktır.

Kredi başvurusu yaptığınızda, başvuru şartlarına uygun olan kişilerin, 36 ay vadeye kadar 10 bin TL’ye kadar kredi alacağını ve bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak kullanacağını söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu yapan müşterilerin, başvuru şartlarına uygun olması durumunda aşağıdaki bankalardan işlem yapacağını söylemek istiyoruz. İşte bankalar ve kredi başvuru aşamaları…

İş Bankası 10.000 TL’ye Kadar Hızlı Kredi Veriyor

İş Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen müşterilerine 10.000 TL’ye kadar hemen kredi başvurusu yapma imkanı sağlayacaktır. Sizlerde bu bankadan kredi başvurusu yaparak, hemen ne kadar onay alacağınızı öğrenebilirsiniz. 10.000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Yalnız banka bu limitlere kadar olan kredilerde gelir belgesiz işlem yapmaktadır.

Gelir belgesiz olarak 10.000 TL kredi başvurusu yapmak için bankanın müşterisi olmanız ve internet bankacılığını kullanarak hemen kredi başvurusunu yapmanız gerekmektedir. İş Bankası 10.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda, banka sizlere ne kadar onay vereceğinizi söyleyecek ve bu onay sonrasında bankaya gitmeden kredinizi hesaba atabileceksiniz.

Akbank 10.000 TL Online kredi kampanyası

Akbank üzerinden de Akbank Direkt uygulamasını kullanarak 10.000 TL’ye kadar online kredi alabilirsiniz. Banka sizlere sadece Akbank Direkt uygulaması üzerinden online kredi verecektir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan, banka da hesabı olan ve bu hesaba bağlı bir şekilde internet bankacılığı alan kişiler, Akbank üzerinden 10.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi kullanabileceklerdir. 36 ay vadeli verilen bu kredilerde 3 ay erteleme imkânı da sunulmaktadır. Akbank üzerinden kredi alacağınız zaman, 10 bin TL için ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek de işlem yapabilirsiniz.

Denizbank 10.000 TL SMS Kredisi Başvurusu

Denizbank üzerinden de 10.000 TL SMS kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank 10.000 TL SMS kredi başvurusu yapacağınız zaman, cep telefonunuzdan mesaj atabilirsiniz. Bunun için SMS atmak istiyorsanız, Kredim TC KİMLİK yazarak bu mesajı aynı şekilde 3280 numarasına göndermeniz gerekmektedir. Denizbank bu şekilde sizlere 10.000 TL kredi başvurusu yapma imkanı tanıyacaktır. Başvuru onayı alırsanız, bu onaylanan tutar kadar olan krediyi en yakın Denizbank şubesinden kullanabilirsiniz. Bankanın müşterileri ise, şubelere gitmeden online olarak kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Denizbank üzerinden alınacak olan bu kredilerde 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kredinizi kullanmış olacaksınız.

Enpara.com 10.000 TL Hızlı Kredi

Enpara.com, ülkemizdeki ilk şubesiz banka olarak işlem yapmaya başlamıştır. Dijital banka olarak işlem yapan bu banka, online sistem üzerinden tüm bankacılık işlemlerinizi yaptırmaktadır. Ayrıca kredi ihtiyacı olan kişilere 1.000 TL ve üzerindeki tüm ihtiyaçları için 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceklerdir. 10000 TL kredi başvurusu yaptığınızda, banka sizlere hemen sonuç verir ve kredinizi hemen hesabınıza atabilirsiniz. Enpara.com 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi başvurusunu bankanın resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. Banka müşterisi olanlarda kredi başvurusunu mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman yapabileceklerdir.