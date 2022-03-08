Son Başvuru Tarihi 31 Mart 2022 Bu Tarihi Kaçırmayın! Başvuranların Hesabına Anında Yatırılıyor

Nakit ihtiyacı bulunan müşteriler için başlatılan son dakika kampanyası kapsamında, Akbank, Vakıfbank ve Denizbank, kampanya ayrıntılarını resmi internet adresleri üzerinden duyurdu. Peki nasıl başvuru yapılır? Ödemeden nasıl faydalanabilirim? Ayrıntılar neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Türkiye'nin kamu bankası olarak hizmet veren Akbank, Vakıfbank ve Denizbank bireysel müşterilere yaptığı son kampanyalarda düşük faiz oranları ile kredi fırsatını 31 Mart tarihine kadar erteledi. Acil nakit ihtiyacınızın oluşması halinde, Akbank, Denizbank ve Vakıfbank bankaları üzerinden başvuru işlemlerinizi tamamlayarak 60 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekebiliyor ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak bu kredi kampanyalarını kendi hesabınıza aktarabiliyorsunuz.

Akbank Denizbank ve Vakıfbank Kredi Kampanyası!

Akbank Denizbank ve Vakıfbank gerçekleştirilen düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredilerinde 60 bin TL'ye kadar müşterilerine kredi fırsatı sunuyor. Belirttiğimiz bu üç banka tarafından verilen ihtiyaç kredisi kampanyasında 60 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşterilerin banka kredi puanlarına göre, faiz oranlarından faydalanabileceğini de belirtmekte fayda var.

Başvurularını yapacak olan vatandaşların banka hesapları bulunması halinde banka hesapları aracılığıyla alacakları internet bankacılığı şifresi ile beraber, mobil uygulamaları aracılığıyla da 7 gün 24 saat kredi çekebilme fırsatları mevcut. Kredi başvurularını bankaların mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştiren kişiler, kredi başvuruları onaylandığı taktirde banka şubesine gitmeden istedikleri zaman krediyi kendi hesaplarına aktarabilecekler.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Akbank, Denizbank ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar ayrıntılı bilgiye bankaların resmi internet adresleri üzerinden ulaşabilecekler. Aynı zamanda banka şubesine müracaat etmeden başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen müşteriler, belirttiğimiz bu bankaların müşteri hizmetlerini numarasını arayarak, mobil bankacılığa giriş yaparak ya da resmi internet adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.

Aynı zamanda Akbank Denizbank ve Vakıfbank şubelerine müracaat ederek kredi başvurusu yapacak olanlar 60 bin TL'ye kadar nakit kredi çekmek için yalnızca kimliklerini vererek ve en düşük faizoranları ile faydalanarak kredi çekebilecekler. Sizde bankalardan duyurulan cazip kredi kampanyalarına başvurunuzu yapın kısa bir değerlendirme sonucunda olumlu sonuç almanız halinde kredinizi anında kullanmaya başlayın.