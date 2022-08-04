Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2022, Başvuru Yapacak Olan Kişilerin Hesaplarına Yatacak...

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2022, Başvuru Yapacak Olan Vatandaşların Hesaplarına Yatırılacak. Hesaplarınızı Kontrol Edin! Hesaplarınıza Yatmış Olabilir…

Nakit sıkışıklığı içinde olan vatandaşlar, bu sıkıntılarını gidermek için bankalar tarafından kampanya başlatıldı. Kamu bankaları konu ile ilgili detayları resmi internet sitelerinden açıkladı. Kamu bankacılık hizmeti sunan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kendi bireysel müşterilerine yeni kampanya düzenliyor. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kredi imkânı 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Acil nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, ihtiyaçları durumunda üç banka üzerinden her hangi birini tercih ederek başvurularını yapabilir. Yapılacak başvuruda 50 bin TL tutarlı 36 ay vadeli seçenekler mevcut. İlk taksit ödemelerinde ise kolaylık tanınarak 3 ay erteleme fırsatı sunuluyor. Tutarı kendi hesabınıza aktarmanız da mümkün.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden uygulamaya koyulacak olan kampanyaya katılacak vatandaşlar, sigortalı olarak çalışmaları halinde veya emekli olmaları halinde bu imkândan faydalanabilecek. Bankaların belirlemiş olduğu kredi politikalarına uygun olan kişiler, bu bankalar üzerinden kredi başvurusu yapabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Kredi Başvuruları Nasıl Yapılır?

Kamu banka hizmeti veren Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi olarak 50 bin TL tutarlı kredi imkânı sağlıyor. Bankalar tarafından verilecek olan ihtiyaç kredisini kullanmak isteyenlerin banka kredi notunu göre faiz oranları şekillenecek.

Bankalar üzerinden birini tercih ederek başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka hesapları mevcut ise banka hesapları üzerinden internet bankacılık şifresi ile başvurularını yapabilecek. Mobil uygulama üzerinden günün her saatinde kredi alınabilecek. Başvurularını mobil uygulama üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar, onay almaları halinde banka şubelerine gitmeden kredilerini hesaplarına aktarabilecek.

Bunun yanı sıra başvuru yapmak için ayrıca Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerine uğrayarak da başvuru işlemleri yapılabilir. Başvuru için sadece kimliğe ihtiyaç duyuluyor. Başvurularını yapan vatandaşlar düşük faiz oranları ile işlem yapılacak krediyi kullanabilirler.

Şayet nakit sorunu yaşanıyor ise bankanın belirlemiş olduğu kriterler de göz önünde bulundurularak gerekli başvurularınızı yapabilirsiniz.