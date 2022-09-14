Son 4 gün olarak açıklandı: TC kimlik numarasına 20.000 TL ödemeler için sayılı gün kaldı ...

Tc kimlik numarası üzerinden 20000 TL kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada 4 gün süre kaldığı açıklandı. Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden verilecek olan bu kredilerde gelir belgesiz olarak 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır. Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden verilen kredilerde 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen gelir belgesiz olarak 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda, şubelere gitmeden hemen aynı gün içinde SMS atarak da kredi onay alıp almadıklarını görebilmektedirler. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler ücretli bir mesaj atarak bu işlemlerden hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunuluyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve DOĞUM TARİHİNİZİ yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin.

AKBANK

Akbank hesabı olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulamasını kullanmaları durumunda daha hızlı ve daha pratik bir şekilde kredi işlemleri yapıyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi kullanabilecek ve onaylanan bu krediler ile birlikte aynı gün içinde hesaplanır, ödemeler alabileceksiniz. 20000 TL gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan kişiler banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa, Akbank'ın SMS kredi servisine başvurularını gerçekleştirebilir. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 44 20 5'e gönderebilir.

YAPI KREDİ BANKASI

20000 TL, TC kimlik numaranıza göre, 4 gün içerisinde başvurunuzu Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmanız durumunda banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç vereceği gibi, ayrıca en düşük faiz oranlarından yararlanmanızı olanak sağlayacak. Tc kimlik numaranıza göre işlem yapmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir veya size yakın olan bir yapı Kredi Bankası şubesine giderek de kimlikle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.