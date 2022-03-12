Son 3 Gün! Ziraat Bankası Kartınız Varsa Anında Nakit Para Alabilirsiniz

Ziraat Bankası, müşterilerine harcadıkça kazan avantajı sunuyor. Bu konu ile ilgili Ziraat Bankası tarafından bir son dakika haberi geldi. Yapılan ilanda kampanyanın detayları paylaşılırken diğer taraftan banka kartın kredi kartı yada banka kartı özelliği taşımasıyla obilet.com uygulaması üzerinden tek seferde gerçekleştirilecek 200 TL ve üzeri otobüs bileti alışverişlerinde 20 TL, 500 TL ve daha da üzerinde uçak bileti alışverişi işlemlerinde 30 TL bankkart lira verilecek. Kampanya detayları ve çok daha fazlasına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Nakit Para Veriyor

Konu ile ilgili Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasında, banka kartın kredi kartı ya da banka kartı özelliği ile obilet.com uygulaması üzerinden tek seferde gerçekleştirilecek 200 TL ve üzerinde otobüs bileti alışverişlerinde 20 TL, 500 TL ve daha da üzerinde gerçekleştirilen uçak bileti alışverişinde 30 TL bankkart lira veriyor.

Ziraat Bankası Nakit Başvuru Detayları Neler?

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanyanın 15 Mart 2022 tarihinde sona ereceği açıklandı bankkart mobil, bankkart.com.tr ile SMS uygulamaları kullanılarak katılım sağlanabilir. Sms ile katılım sağlaması açısından Bank kart sahiplerinin obilet yazdıktan sonra 4757 ye bankada kayıtlı olan cep telefonundan SMS göndermeleri gerekir. Diğer taraftan kampanya açısından kazanılan bankkart liralar, işlem sonrasında müşterinin kartına anında yüklenecek. Bankkart lira son kullanım tarihi 31 Mart 2022 tarihinde olacak şekilde banka tarafından duyuruldu.