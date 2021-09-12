Son 15 Gün Olarak Duyuruldu, Emekli Olanlara Ödenecek Ek Ödemeler Tarihi Değişti

Emekli olan kişilere yeni müjde geldi. Emekli olan kişilere verilen ve Eylül ayında 10 gün uzatılan ek ödeme kredi kampanyası, Eylül sonuna kadar ertelendi. Emekli olan kişilerin bankalarda ne kadar borcu olursa olsun, kamu bankaları ve özel bankalar aracılığı ile yeni kredi paketlerine başvuru yapacakları duyurulmuştu. Uygun faiz oranları ile sizlerde kredi imkanından faydalanabilir ve emekli olmanız durumunda anında onay alabilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar verilecek bu kredi ödemelerinde, son günler yaklaşıyor.

Emekliye 10.000 TL'ye Kadar Ödeme Verecek Bankalar...

Emekli olan kişilere, 10.000 TL'ye kadar ödeme verilecek. Emekli olan kişiler, bu ödemeleri hemen alabilecekler. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu ödemeleri hemen alabilecekler. Üstelik bu bankadan daha önce kredi almış, kredi ödemelerini düzenli yapmanız durumunda da 10.000 TL ödenecek. 36 ay vadeye kadar verilen 10.000 TL emekli ödemesinde, 3 ay ertelemeli olarak ilk taksit ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.

Ziraat Bankası 10.000 TL Emekliye Ödeme İmkanı...

Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL'ye kadar emekli olan kişiler, ödeme alacak. Emekli maaşı bu bankadan olan kişiler, 1.44 faiz oranı ile hemen onay alabilecek. Emekli maaşınızın bu bankada olması durumunda, Ziraat Bankası mobil uygulmasına girerek, buradan 10.000 TL'ye kadar emekli başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusu onay aldıktan sonra, hemen sizlere 10.000 TL hesabınıza yatacaktır.

Vakıfbank'tan Emekliye 10.000 TL

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere, banka 10.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunacak. Vakıfbank mobil uygulamasına girebilir, banka ATM'si üzerinden başvuru yapabilir veya bankanın şubelerine giderek kimlikle işlem yapabilirsiniz. Düşük faiz ve masrafsız kredi almak istiyorsanız, Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı VakıfbanK'tan almıyorsanız, 10.000 TL'ye kadar sizlere kredi imkanı haricinde banka 100.000 TL ve üzerinde de ihtiyaç kredisi, borç kapatma kredisi kampanyası yapmaktadır. Bankanın resmi internet sitesine girerek, buradan başvuru yapabilir, onaylanan tutar kadar kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının güncel kampanyalarını da resmi sitelerden öğrenebileceksiniz.