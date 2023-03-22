Son 10 Gün! Aile Bakanlığı’ndan Başvuranlara 3.750 TL!

Bu destekten faydalanmak için başvuru yapmak isteyen kişilerin elini hızlı tutması gerekiyor. Aile Bakanlığı tarafından Aile Destek Programı kapsamında 1.250 TL aylık yardımdan kimler faydalanabiliyor? Aile Destek Programı’na kimler başvurabilir, bu programa nasıl başvuru yapılabilir? Aile Destek programından faydalanmayı düşünen aileler tarafından merak ediliyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere özel olarak bakanlık tarafından sunulan Aile Destek programına ilişkin merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

Ülkemizde bazı ailelerin bütçelerini desteklemek adına Aile Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan Aile Destek Programı çok sayıda vatandaşın geçim sıkıntısını hafifletiyor. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar bu destek ödemeleri ile bazı ihtiyaçlarını maddi olarak karşılayabilme imkanı buluyorlar. Aile Destek Programı ile alakalı detay bilgiler ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanıyor.

Aile Destek Programı Nedir?

Aile Destek Programı, Aile Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan belirli bir süreyi kapsayan bir sosyal yardım programıdır. Bu program, ihtiyaç sahibi ailelere belli tutarlarda aylık ödemeler yapılmaktadır. Ailelere yapılan bu aylık ödemeler ile yüksek enflasyon ortamında ihtiyaç sahibi ailelerin enflasyon karşısında ekonomik olarak zor duruma düşmemeleri adına yapılan bir uygulamadır. Aile bütçelerine yapılan bu ekonomik yardım ile yardımdan faydalanan ailelerin bütçelerinde ekonomik iyileştirilme yapılması planlanıyor. Ödemeler her ay düzenli olarak yapılırken ödeme takvimine Aile Bakanlığı karar vermektedir.

Aile Destek Programı sadece belirli bir süreliğine uygulanan destek programıdır. Bir yıl olarak planlanan bu sosyal yardım için Mart ayı ödemeleri ihtiyacı olan ailelere yapıldı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında başlayan ödeme takvimi 3 ay sonra son bulacak. Aile Destek Yardımından yararlanan ailelere Haziran ayında son ödeme gerçekleştirilecek. Aile Destek Programı’nda kaç TL ödeme yapılıyor? Başvurular nasıl yapılıyor? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere aylık 850 Türk lirası ile 1.250 Türk lirası arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor. Bütçe durumuna göre ayın hangi günü ödeme gerçekleştirileceğine Aile Bakanlığı karar veriyor. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu sosyal yardım programı daihilinde bazı ödemeler yapılacak. 3 ayda vatandaşlara toplamda 3.750 Türk lirası nakit ödemesi yapılacak. Ödemeler vatandaşların ismine PTT aracılığı ile yatırılıyor ve kimlik ile PTT şubelerine giden vatandaşlar sosyal yardım ödemelerini alabiliyorlar.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır?

Aile Destek Programı paketinden faydalanmayı düşünen ailelerin 3 aylık ödemeyi alabilmek için başvuru yapmaları gerekiyor. Aile Destek Programı kapsamında destekten faydalanmak isteyen kişiler Mart ayının sonuna kadar başvuru yapabilir. Mart ayının sonuna kadar başvurusunu gerçekleştirmeyenler Nisan ayında bu ödemelerden yararlanamayacak. Bu başvuru işlemleri e-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılabiliyor. İsteyenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de başvurularını yüz yüze olarak gerçekleştirebilecekler.