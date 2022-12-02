ŞOK yarın 3 Kasım aktüel kataloğunda indirim fişeğini patlattı! iPhone 13 öyle bir fiyatla geliyor ki...

iPhone 13 öyle bir fiyatla geliyor ki... ŞOK yarın 3 Kasım aktüel kataloğunda indirim fişeğini patlattı! Muhteşem indirim fırsatlarını tek tek duyuran market yeni indirim kataloğuyla iPhone 13 fırsatını en yakın şubenize kadar getirecek. İndirimden faydalanmak isteyenler aktüel kataloğu ürünler listesindeki detayları merak ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde dikkat çeken indirim fırsatlarını başlatan ŞOK market zinciri yeni kataloğuyla hafta sonu indirime girecek ürünlerin listesini kapsamlı bir şekilde duyurdu. Yeni indirimleri gören şaşıp kalacak. İşte ŞOK 3 Kasım aktüel kataloğu ürünleri

ŞOK 3 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

iPhone 13 256 GB Kırmızı Cep Telefonu

• Dahili hafıza: 256 gb

• Ekran boyutu: 6,1 inç

• Kablosuz şarj

• Kamera çözünürlüğü: 12 mp + 12 mp

• Ön (selfie) kamera aralığı: 8 - 13,9 mp

• Ön (selfie) kamera: 12 mp

• Pil gücü: 3095 mah

• Ram kapasitesi: 4 gb ram

• Yüz tanıma

• Stok 20 adet

Onvo OVMDF02 20 lt Siyah Mikrodalga Fırın

• 20 lt hacim

• 700 w güç çıkışı

• 1100 w güç girişi

• Buz çözme

• Dokunmatik dijital ekran

• Otomatik pişirme

• Çocuk kilidi

• Paslanmaz çelik

• Stok 100 adet

Queen Teachat Kırmızı Çay Seti QC-035K

• Su ısıtıcı kapasitesi: 1,7 litre

• Cam demlik kapasitesi: 0,8lt

• Termometre

• Entegre sıcak tutma paneli

• Otomatik kapanma

• Susuz çalışma emniyeti

• Stok 150 adet

Yui M110 Kırmızı/ Siyah Stand Mikser 5,5 Litre 1300W

• 5,5 litre hazne kapasitesi

• 1300 W motor gücü

• 10 kademeli hız ayarı

• Led ışık gösterge

• 3 farklı başlık; hamur kancası, çırpıcı başlık ve karıştırıcı başlık

• Siyah stok 50, kırmızı stok 50 adet

Sultan 3’lü Saklama Kabı Kırmızı

• 14-16-18 cm

• Emayenin nostaljisi, Taşev ile sofralara dönüyor

• Yüksek ısılara dayanıklı, uzun ömürlü emaye gövdesi, kırmızı renk seçeneğiyle Sultan, mutfağınızın sultanı olacak.

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