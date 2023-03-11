ŞOK market Ramazan ayını şimdiden getirdi! Özel online katalog yayımladı! Yüzde 45'e varan müthiş indirim!

ŞOK Market, Ramazan ayına özel birbirinden cazip indirimli aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Her hafta düzenli olarak yayımlanan indirimli katalog, tüketiciler tarafından büyük ilgi görmekte. Bu hafta ŞOK Market'te geçerli olacak 25 lira üstü alışveriş kampanyasında yer alan ürünler arasında 6x200 ml Coca-Cola / Coca-Cola Zero Sugar Kutu 49 lira, 500 gram İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 47 lira, 4x1 litre Pınar %1 Yağlı Süt 70 lira, 320 gram Lipton Altınharman Poşet Çay 47 lira, ve 650 gram Patiswiss Kase Kakaolu Fındıklı Krema 45 lira indirimlerle satışa sunulacak.

ŞOK Market'teki indirimli ürünler arasında yer alan diğer ürünler ise şu şekilde; 10 kg Topraklı Ay Çekirdeği 79,90 lira, 2 kg Sıvı Yağ 19,95 lira, Dr. Oetker Ristorante Pizza Çeşitleri 13,90 lira, 500 gram Böreklik Yufka 4,45 lira, 400 gram Şenpiliç Köfte Harcı 7,95 lira, 500 gram Tat Tavuk Göğsü 16,90 lira, 900 ml Molfix Bebek Şampuanı 12,95 lira, 1,5 litre Cif Cam ve Yüzey Temizleyici 16,95 lira, ve 36'lı Super Fresh Islak Havlu 12,90 lira olarak belirlendi.

Tüketiciler, ŞOK Market'in sunduğu bu avantajlı fiyatlarla birlikte ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekler. Ancak kampanyalı fiyatların sınırlı süreli olması nedeniyle, fırsatları kaçırmamak için acele etmek gerekiyor.

Özel Online Katalog Yayımladı! Yüzde 45'e Varan Müthiş İndirim!

Arzum Lusso El Blender Seti fiyatı: 599,90 Türk Lirası

YUI 5'i 1 Arada Otomatik Rende Makinesi fiyatı: 899,90 Türk Lirası

Alpina Midi Fırın fiyatı: 599,90 Türk Lirası

Queen Jesse Çelik Kettle fiyatı: 179,90 Türk Lirası

Awox Teaplus Çay Makinesi fiyatı: 289,90 Türk Lirası

Emaye Kızartma Tavası fiyatı: 119,90 Türk Lirası

22 cm Döküm Sahan fiyatı: 149,95 Türk Lirası

18 cm Döküm Tava fiyatı: 124,90 Türk Lirası

Delta Çelik Tencere fiyatı: 229,95 Türk Lirası

Delta Derin Çelik Tencere fiyatı: 299,95 Türk Lirası

Delta Çelik Karnıyarık Tencere fiyatı: 259,95 Türk Lirası

Delta 6 Parça Güveç Seti fiyatı: 499,95 Türk Lirası

Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü fiyatı: 89,95 Türk Lirası

PVC Masa Örtüsü fiyatı: 54,95 Türk Lirası

Sandalye Minderi fiyatı: 29,95 Türk Lirası

Mutfak Önlüğü fiyatı: 59,95 Türk Lirası

Fırın Elpeni fiyatı: 24,95 Türk Lirası

2'li Tutaç fiyatı: 29,95 Türk Lirası

6'lı Paşabahçe Diamond Digestive Kahve Yanı Bardağı fiyatı: 149,95 Türk Lirası

4'lü Paşabahçe Diamond Digestive Ayaklı Bardak fiyatı: 119,95 Türk Lirası

3'lü Paşabahçe Semaver Kahvaltı Çay Bardağı fiyatı: 49,95 Türk Lirası

2'li Bricks Fincan fiyatı: 69,95 Türk Lirası

Generation Kase fiyatı: 49,95 Türk Lirası

6'lı Paşabahçe Diamond Su Bardağı fiyatı: 99,95 Türk Lirası

Kupa Bardak fiyatı: 9,99 Türk Lirası

Kapaklı Kare Tencere fiyatı: 69,95 Türk Lirası

Hasır Oval Servis Tabağı fiyatı: 34,95 Türk Lirası

5 Bıçaklı İpli Rondo fiyatı: 69,95 Türk Lirası

Metal Servis Maşası Çeşitleri fiyatı: 29,95 Türk Lirası

6'lı Akrilik Kahvaltılık fiyatı: 79,95 Türk Lirası

6'lı İçi Sırlı Fırın Güveç Kasesi fiyatı: 49,95 Türk Lirası

4'lü İçi Sırlı Toprak Sufle Kabı fiyatı: 39,95 Türk Lirası

Kapaklı Hazneli Rende fiyatı: 49,95 Türk Lirası

İçi Sırlı Orta Kapaklı Güveç fiyatı: 69,95 Türk Lirası

Merdane fiyatı: 64,95 Türk Lirası

Ahşap Oklava, Spatula, Fırça Seti fiyatı: 22,95 Türk Lirası

Akrilik Buzdolabı İçi Düzenleyici Çeşitleri fiyatı: 39,95 Türk Lirası

Teflon Ocak Üstü Tost Makinesi fiyatı: 169,90 Türk Lirası

Yer Sofrası fiyatı: 179,90 Türk Lirası

Katlanır Masa fiyatı: 349,90 Türk Lirası

Mikrofiber Bulaşık Altlığı fiyatı: 19,95 Türk Lirası

2 Fonksiyonlu Batarya Ucu fiyatı: 19,95 Türk Lirası

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