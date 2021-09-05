ŞOK Kampanya Duyuruldu: Garanti BBVA Sigortası Olanlara 50 Bin TL Emekliye 100 bin TL Veriyor

Garanti BBVA Sigortası Olanlara 50 Bin TL Emekliye 100 bin TL Veriyor. Türkiye’nin önde gelen bankalarından garanti BBVA müşterilerinin daima ihtiyaçlarımı en düşük faizlerle ve kişiye özel vadelerle her daim yanında olmak adına birçok kredi ve kredi kartı imkanı sunmaktadır.

Garanti BBVA ayrıca kredi almak istediğinizde bankanın kredi çekme koşulu olarak öne sürdüğü hayat sigortası banka için bir ödeme güvencesi olduğu için banka tarafından talep edilen bir sigortadır.

Sigortalının vefat etmesi durumunda banka sigorta şirketinden kalan borcun ödenmesini istiyor. Garanti BBVA kişiye özel 100 TL ile 450 TL arasında sigorta ödemesi talep etmektedir bu ücretler yıllık veya kredi süresincde geçerli olabilecek şekilde değişkenlik göstermektedir.

Sigorta yaptırarak kredi imkanından faydalanmak isteyen müşteriler ailelerinin geleceklerini de güvence altına alarak 50 bin TL ye kadar veya kişiye özel limitlerle kredi imkanından şubelerden sigorta ve kredi işlemlerini kolayca gerçekleştirip yararlanabilirler. Garanti Bankası Emeklilere de daima her hizmette onları da düşünerek Garanti Bankasından Bireysel emeklilik yaptırarak şu avantajlardan yararlanabilirsiniz, Bireysel emeklilik size, emeklilik döneminiz için düzenli tasarruf ve yatırım yapma fırsatı sunar.

Tasarruflarınızın ne zaman, nasıl ve ne şekilde değerlendirileceğini tamamen siz belirlersiniz. Üstelik yüzde 25 devlet katkısı ile her 100 TL için devlet de sizin adınıza 25 TL katkıda bulunur. Bunula birlikte Garanti Bankası 100 bin TL’ye kadar uzun vadeli ve emekliler için hazırlanmış olan düşük faizli ödeme imkanlarından yararlanabilir. Garanti bankası kredi imkanı için bazı şartlara sahip olmanız gerekir. Bu şartlardan en önemlisi ise başvuru yapacak kişinin kredi notunun yeterli olmasıdır.

Ücretli çalışan da olsa emekli vatandaş olsa bile belli oranlarda kredi notunun bulunması gerekir. Kişinin kredi notu çok düşüğe yakın ise en yakın Garanti BBVA şubelerine giderek kefil formunu doldurması gerekir.

Garanti BBVA Bankasına Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Garanti BBVA bankasına kredi başvurusu yapacak kişilerin bankanın belirlediği şartlara uygun olması gerekir. Emekliler için ayrı ve ücretli çalışanlar için ayrı şekilde belirlenen kredi miktarlarına bazı vade imkanları sunulur.

Kişinin kredi notu ve kredi alma şartlarını karşılayıp karşılamadığı bu alanda oldukça önemlidir. Eğer kişinin daha önce aldığı kredi ve kredi kartı borçlarını ödememiş ise bu kredilerden yarar alamaz. Bunlarla birlikte kişinin aylık gelir belgesi ve ikametgah belgeleri ile en yakın şubeye başvuru yapması gerekir. Bu belgelerin eksik olduğu zamanlarda kişinin başvurusu reddedilir.