Şok Kampanya: Bankamatik Kartı Olanlara En Az 3000 TL Ödeme, Herkes Alacak

Bankamatik kartı olan kişilere yeni bir haber var. acil paraya ihtiyacınız varsa bankalar üzerinden 3 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir gelir belgesiz imzasız ve banka şubelerine gitmeden bu krediyi kullanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için yapılan Bu kampanyada bankamatik kartı olan kişilere yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Ülkemizin kamu bankaları ve özel bankalar arasında yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında kendi bankası'nda bankamatik kartı kullanan kişilere ödeme yapılacak.

Kampanya ilk başlatan bankalardan bir tanesi olan qnb Finansbank kendi bankası'nda hesabı olan ve bankamatik kartı kullanan müşterilere qnb mobil uygulaması üzerinden 3000 TL Ödeme yapacak. Başvuru yapmak istiyorsanız bankanın mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Qnb Finansbank mobil uygulamasına giriş yapabilmek için bankanın internet bankacılığı şifresini almanız şarttır.

Bir diğer kampanya yapan banka ise Akbank olmakta. Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan ve kendi Bankasından maaş alan müşterilere ayrıcalıklı olarak ve düşük faizli olarak 3000 TL ödeme yapıyor. Daha önce bankadan kredi ve kredi kartı kullandıysanız da limitleriniz yetersiz olsa bile acil ihtiyacınız için Akbank direkt uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve 3000 TL onay alabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden de hesabı olan müşteriler bu üç kamu Bankası mobil uygulamasına girerek 3000 TL için başvuruda bulunabilir. 3000 TL'ye kadar başvuru yapmak isteyen kişiler Bu bankaların ATM'si ve müşteri hizmetleri numaralarını kullanarak da işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 3 bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilecek ve ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilecekler.

3000 TL'ye bankamatik kartına para yükleyen bankalardan bir tanesi de TEB Bankası oluyor. TEB Bankası üzerinden bankamatik kartı kullanıyorsanız 3000 TL'ye kadar hemen ödeme alabilir onaylanan tutarı hemen hesaba yatırabilirsiniz. TEB Bankası üzerinden bankamatik kartı kullanan kişilere 3000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli cepteteb mobil uygulaması üzerinden verilmektedir.