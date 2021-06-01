Şok Gerçek Programda Ortaya Çıktı! Üvey Babası ile Evlenmiş

Mersin'de yaşayan bir anne kızının bulunması için televizyon programına müracaat etti. Hatice Daver isimli kadın, dini nikahlı eşinin kendisini terk ettikten sonra, 18 yaşındaki kızının da ortadan kaybolduğunu açıkladı.

Dini nikahlı eşi ile kızının kaçtığı iddia edilirken, 18 yaşındaki kızın annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlendiğini ortaya çıktı.

Star TV ekranlarının sevilen programı, Serap Ezgü tarafından sunulan "Gerçeğin Peşinde" adlı programda şok gerçek ortaya çıktı. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Hatice Daver isimli kadın, 18 yaşındaki kızının, oğlunun babası ve dini nikahlı eşi Uğur İ. ile kaçtığından şüphelendiğini düşünerek programa katıldı. Daver, kızının bulunmasını talep etti.

Olay meydana çıkınca, stüdyoda bulunanlar şok yaşadı

Genç kızın, annesinin dini nikahlı eşi ile kaçtığı ve üvey babası ile 4 gün sonra evlendiği öğrenildi. Genç kızın annesi Hatice Daver ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Balkonda Yatmak İstedi

Kısa bir süre önce dini nikahlı eşi Uğur'un kendisini terk ettiğini ifade eden Hatice Daver, 18 yaşındaki kızının da 6 gün önce evden ayrıldığını anlattı. Anne Daver, kızının gece yarısı kendisini uyandırarak, evin içerisinde sıcaktan uyuyamadığını ve balkonda yatmak istediğini, ve izin verdiğini dile getirdi.

Anne, sabah kalktığında 18 yaşındaki kızla evde bulamadığını açıkladı.

"Sabahleyin kalktığımda ne evin içerisinde ne de balkonda görebildim. Hemen karakola giderek kayıp başvurusunda bulundum. Zaten evde bir tane telefonumuz var ve kızımla beraber kullanıyorduk. Yanına birkaç parça kıyafet ve kimliğini almış"

Kaçtı mı? Yoksa Kaçırıldı mı?

"Kendisini çok merak ediyorum, kaçtı mı? Yoksa kaçırıldı mı? Bilemiyorum ve hayatından endişe duyuyorum." Bir an önce evimize dönmesini istiyorum. En azından telefon açıp 'Anne ben iyiyim, beni merak etme' ya da 'beni arama' demesini istiyorum"

Anne Daver Kendisini Tutamadı

18 yaşındaki genç kızın muz serası ustası, annesinin dini nikahlı eşi 35 yaşındaki Uğur İ. ile beraber kaçtığı ve sonra da evlendiği öğrenildi. Gerçeği programda öğrenen anne ise gözyaşlarına boğuldu.

18 Yaşına Girince Evlenmişler

Annesi Hatice Daver ve dini nikahlı eşi Uğur ile ayni evde beş yıldır birlikte yaşayan Gülbahar'ın, 17 Mayıs tarihinde 18 yaşını bitirdiği öğrenildi.

Gülbahar'ın,annesinin dini nikâhlı eşi Uğurla 18 yaşına girdikten sadece 4 gün sonra yani 22 Mayıs'ta da evlendiği anlaşıldı.

Aslen Nevşehirli olan ve 6 yıl önce çalışmak için Anamur'a yerleşen Anne Hatice Daver, günübirlik işleri çalıştığını ve kızı Gülbahar ve nikahlı eşi Uğur'un evde kaldığını belirterek 'Sık sık aralarında şakalaşıyorlardı, kızım kendisine abi diyordu, olamaz diyordum. Uğur son tartışmamızda terk etmişti" dedi.