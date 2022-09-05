Şok Gelişme 7 Eylül'de 20.000 Türk Lirası İkramiye Verilecek

Yaşanan son dakika ve flaş gelişmeye göre 7 Eylül tarihi itibarıyla toplamda tamı tamına 20.000 Türk Lirası ikramiye verileceği açıklandı. Yapılan duyuru ise gündemde fırtınaların esmesine neden oldu. 7 Eylül'de 20.000 TL ikramiye müjdesi haberi verildi. Konuya dair ise bugün sabah saatlerinde Flash bir açıklama yapıldı. Ortaya çıkan haberde 7 Eylül 2022 tarihinde toplamda 20.000 Türk Lirası ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı. Ortaya çıkan bu haber gündemde ise bomba etkisine neden oldu. Yaşanan sıcak gelişme ise haber bültenlerinde son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Yapılan duyuruya göre 7 Eylül'de toplamda 20.000 Türk Lirası ikramiye ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

Bu Tarihe Dikkat 20.000 Türk Lirası İkramiye Ödenecek

Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından yapılan paylaşım gündemde fırtınaların esmesine neden oldu. Son dakika ve flaş bir paylaşımda Türk Hava Yolları'nın bünyesinde çalıştırdığı personeline 7 Eylül tarihi itibariyle toplamda 20.000 Türk Lirası ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı. Türk Hava Yolları başkanı tarafından yapılan açıklama ise bütün çalışanların Sevinç dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Türk Hava Yolları yapmış olduğu ikramiye duyurusu ile de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Türk Hava Yolları başkanı resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda değerli çalışanlarımız emeğiniz ve üstün çabanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum dedi Eylül tarihinde 20.000 Türk Lirası ikramiye ödemelerini alabilirsiniz şeklinde açıklamalarda bulundu.

Türk Hava Yolları Personeline Müjdeli Haber 20.000 İkramiye Alacaklar

Zorlu geçen pandemi döneminin yaraları sarılmaya devam ederken yepyeni ve müjdeli bir haber Türk Hava Yolları tarafından açıklanmış oldu. Türk Hava Yolları başkanı tarafından yapılan paylaşımda kurum bünyesinde çalışan tüm personele 7 Eylül tarihinde 20.000 Türk Lirası ikramiye ödemesi yapılacağı belirtiliyor. Türk Hava Yolları personeli ise bu haber karşısında Tam manasıyla havalara uçtu. Söz konusu ikramiye ödemelerinin ise 7 Eylül 2022 çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren hesaplara geçeceği açıklandı. Bu haber karşısında bir hayli sevilen Türk Hava Yolları personeli paylaşıma teşekkür mesajı ile karşılık verdi.